Real Oviedo | «Hay que creer en el trabajo que hacemos, pero tenemos que mejorar muchas cosas»

Juan Antonio Anquela cree que su equipo está haciendo muchas cosas bien en lo que va de temporada, pero es ambicioso y considera que aún tienen margen de mejora. El técnico alertó ayer de las dificultades que presentan todos los partidos de Segunda División y apela a que los suyos afronten cada encuentro como una batalla complicada y en la que cualquier error puede suponer una derrota, por lo que es imprescindible mantener la concentración y las ideas claras cuantos más minutos mejor.

En general el técnico considera que el equipo, por el juego que ha desplegado, se ha hecho merecedor de llevar más puntos en la clasificación y por eso afirmó que lo que menos le ha gustado hasta ahora es que «se nos han escapado muchos puntos que hemos estado cerca de lograr alguno más». Sin embargo, en el otro lado de la balanza, en el aspecto positivo, destaca que «la implicación que tienen todos los jugadores y las ganas de hacer las cosas bien», algo que considera que es «una base sólida para cimentar un equipo».

Más noticias La continuidad en el once se impone ante las buenas sensaciones del equipo

Lo que dejó claro el técnico jienense es que el equipo saldrá mañana en el Carlos Belmonte a por una victoria que es consciente que no será fácil, en especial por tratarse de un partido a domicilio. Anquela recuerda que «no hemos ganado a nadie. Fuera de casa no hemos ganado a nadie, llevamos mucho tiempo sin ganar fuera de casa».

El entrenador recordó el problema que el equipo tuvo la pasada campaña en los encuentros como visitante y admite que sumar fuera siempre es complicado, se trate del rival que se trate. «Es muy complicado, en Segunda, cada partido es un mundo y una historia. Todos los rivales son muy difíciles y complicados. Cada partido es una historia y ganar en Segunda requiere hacer las cosas muy bien», dijo Anquela.

Una de las claves para ganar cualquier encuentro es, en su opinión, entrar bien al campo.«Los primeros minutos son los que marcan un partido. Los entrenadores siempre incidimos en que hay que tener cuidado de inicio y unas veces lo conseguimos y otras no», dice. Una vez más incidió en que los partidos son «cuestión de paciencia, de hacerlo bien 90 minutos» y añadió que «para ganar un partido hay que hacer muchas cosas bien durante muchos minutos y para perderlo un error te condena y no hay solución».

Por eso les insiste a los suyos en que «hay que estar tranquilos», pero sobre todo en que deben confiar en sus posibilidades y en la línea que se han marcado desde la pretemporada «hay que seguir creyendo en el trabajo que hacemos e intentar mejorar en lo que se pueda, que todavía tenemos que mejorar muchas cosas».

Lo que la experiencia le dicta al preparador azul es que todo cambia por acciones puntuales en cualquier encuentro y ante ello hay que aferrarse a la principal certeza que tienen, que no es otra que mantenerse firme en las convicciones futbolísticas del grupo «en el fútbol lo que hoy es blanco mañana se pone de otro color y da unas vueltas tremendas, hay que mantener la compostura en las duras y en las maduras» comentó, insisitiendo en que el objetivo es «intentar mantenerse en una línea, que en nuestro caso es muy clara, ser un equipo siempre e intentar plasmar lo que se trabaja durante la semana el domingo», concluyó.

Hasta el momento el equipo ha sumado dos empates como visitante, ante el Almería y el Sporting, y lo hizo tras dos partidos con alternativas «hay momentos en los que el rival ha sido mejor que nosotros en los dos partidos, pero a lo largo de los dos hemos dado muy buen nivel». Esos altibajos en el juego es algo que considera normal, ya que a su jucio «dentro de un partido hay micropartidos y en algunas fases no hemos estado todo lo bien que quisiéramos», pero ha dejado claro que «el equipo siempre mantuvo el orden y una personalidad clara y definida, que es lo que estamos buscando».

El domingo los azules se enfrentan a un equipo que todavía no ha logrado la victoria, solo han sumado un punto, pero eso no le hace un rival menos complicado, ya que para Anquela sí hicieron mértitos en varios partidos para sumar más puntos de los que tienen. En concreto, sobre el conjunto manchego dijo que están en «una situación, por lo que he visto, totalmente injusta, han hecho mucho más de los puntos que llevan».

El técnico del conjunto azul considera que el Albacete es un «equipo que puede competir perfectamente en Segunda División» y por ello insiste en señalar la máxima igualdad que hay en la categoría «como vengo diciendo día tras día todos somos iguales y todos partimos con las mismas posibilidades día tras día».

Síguenos en: