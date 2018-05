Marianín: «Espero que gane la Cultural, León se merece seguir siendo de Segunda» El 'jabalí' del Bierzo, exjugador de la Cultural y del Real Oviedo, prevé un partido «muy complicado entre dos equipos muy diferentes» DANI GONZÁLEZ Miércoles, 23 mayo 2018, 13:11

Paseando por el barrio de Santa Ana, exactamente por la zona en la que estaba ubicado el antiguo estadio de La Puentecilla, aún hay aficionados que saben ubicar desde qué posiciones 'machacaba' Mariano Arias 'Marianín' a sus rivales a base de remates.

Pero en Oviedo también le recuerdan con grato cariño, ya que en la capital asturiana llegó a ser 'pichichi' de Primera en la temporada 1972-73, llegando a debutar en octubre con la selección española.

En ambas ciudades le recuerdan como una leyenda de sus respectivos clubes, pero Marianín también tiene una 'parcela' de su corazón reservada tanto al Real Oviedo como a la Cultural.

Por ello, este domingo (20:30 horas), Marianín vivirá un partido especial. Se enfrentan la Cultural y el Real Oviedo, los dos equipos de su corazón, pero con necesidades para ambos: los leoneses necesitan ganar para dar un paso hacia la permanencia, los carbayones quieren seguir luchando por el playoff de ascenso.

«Un 1-0 para la Cultural me vale»

«Va a ser un partido difícil para los dos, ambos necesitan los puntos», señala el 'jabalí del Bierzo', que ve más crítica la situación de la Cultural. «Ante el Lugo perdimos la opción de estar casi salvados. Ahora hay que ganar y esperar», explica.

Marianín lo tiene claro: «prefiero que los puntos se queden en el Reino de León». Y lo justifica señalando que es «mucho más importante la permanencia». «Bajar en tu primer año en una categoría es mucho más fastidiado, más aún con todo lo que ha costado llegar hasta aquí. León se merece un equipo en Segunda», explica.

No se complica y su porra para el partido es 1-0 para la Cultural: «ese resultado es suficiente, todo lo que sea ganar nos vale».

La clave es «saber jugar con los nervios»

Para el mítico delantero berciano, la clave va a estar en «saber jugar con los nervios». «La Cultural está jugando bien últimamente, no sé que pasó en Tarragona. Tienen más fútbol que el Oviedo, pero los de Anquela son más regulares», añade.

Marianín aún no ha encontrado explicación a lo que sucedió en el Nástic-Cultural. «Es increíble, no te lo crees, pero el fútbol es así. Con 0-2 puedes perder el partido, pero no así. Atrás somos blandos, como la mantequilla, mientras que arriba sí que estamos mejor», explica.

Por último, califica el Cultural-Oviedo como «casi un derbi» e incide en la importancia del mismo para los de Rubén de la Barrera: «es un partido importantísimo, puede ser la salvación si se dan los resultados que se necesitan».