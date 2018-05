Real Oviedo «No hemos dado lo que se esperaba», admite Toché Toché, durante un entrenamiento del Real Oviedo. / ELOY ALONSO. El ariete murciano señala que han sido «un equipo irregular» e indica que van a «luchar hasta el último día» porque «queda una pequeña oportunidad» IVÁN ÁLVAREZ Martes, 29 mayo 2018, 13:13

El Real Oviedo ha regresado esta mañana al trabajo en El Requexón tras la dolorosa derrota sufrida en León el pasado domingo. Los jugadores azules están «decepcionados» y «tristes», como ha confesado este mediodía Toché, uno de los capitanes del conjunto carbayón, que ha sido el encargado de hacer autocrítica.

«No hemos dado lo que se esperaba», ha admitido el ariete murciano, que se ha ejercitado al margen del grupo en la primera sesión de la semana en la que concluye el campeonato liguero. «Hemos sido un equipo irregular», ha lamentado el experimentado delantero, que ha señalado que imagina «cómo está la afición» tras el varapalo sufrido ante la Cultural Leonesa.

Un revés que ha mermado en un altísimo porcentaje las opciones azules de alcanzar los puestos de 'play off', aunque los azules son conscientes de que no pueden bajar los brazos sin disparar su última bala. «Nosotos vamos a ganar el sábado, luchar hasta el último día», ha expuesto Toché, que ha indicado que «todavía queda una pequeña oportunidad» y apuesta por derrotar al Huesca para no quedarse «con cara de tontos» si se diese la combinación de resultados necesarias para entrar entre los seis primeros de la clasificación.

Más información Nuevo tropiezo en la misma piedra

El veterano atacante, que ha lamentado que este curso se haya repetido una trayectoria descendente similar al de las temporadas previas, descarta que los malos resultados estén provocados por «falta de actitud». «La plantilla no es la mejor de la categoría, no tenemos grandes estrellas. Somos un equipo de currantes. Hemos podido ganar a cualquiera a base de intensidad, estando al cien por cien», ha expuesto el delantero, que ha expresado la otra cara de la moneda al reconocer que sin estar a su máximo nivel competitivo «también nos gana cualquiera».

Síguenos en