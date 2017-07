David Rocha: «Debemos ser un equipo intenso, de la categoría. Eso buscamos» El centrocampista reconoce que tiene una buena relación con el entrenador del Mallorca, pero insiste en que su cabeza está en Oviedo R. J. G. OVIEDO. Viernes, 14 julio 2017, 03:56

El centrocampista David Rocha habló ayer sobre los movimientos en el mercado de Segunda División y manifestó que no cree que el hecho de que algunos equipos estén realizando muchos fichajes les asegure estar en los puestos altos de la clasificación. Además, sobre el posible interés del Mallorca, se limitó a reconocer su buena relación con el entrenador y dejó claro que su cabeza está en el Real Oviedo.

El centrocampista extremeño asume que hay rivales con unas condiciones económicas superiores al resto: «Los equipos que han bajado de Primera cuentan con la ayuda económica de la primera categoría y prácticamente con ellos no se puede competir». Eso les permite firmar a los jugadores más destacados, pero el centrocampista considera que «muchas veces eso no es sinónimo de éxito, sino que el éxito aquí está en realizar un buen trabajo, el tener un buen bloque, un buen equipo, ser un equipo compacto y yo creo que con eso tienes mucho ganado».

Por eso, advierte que lo importante es hacer lo que ahora Anquela les está pidiendo, que es meter mucha intensidad a los ejercicios para que sean «un equipo intenso, un equipo de la categoría, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando».

Por último, respecto a su futuro y al posible interés del Mallorca en hacerse con sus servicios, el centrocampista dijo que con el actual entrenador Vicente Moreno, al que tuvo como técnico en el Nástic, mantiene «un trato muy cercano, pero bueno, el mercado es largo y veremos a ver qué pasa».

No obstante, dejó claro que su cabeza está en el Real Oviedo: «Estoy centrado en intentar convencer al míster para tener la máxima continuidad posible y, luego, claro, ver un poco el mercado, por dónde se mueve». Además, recordó que «la experiencia que tengo me dice que hasta el 31 de agosto todo puede pasar». También afirmó que con Anquela «hablé otros años cuando entrenó al Huesca y al Numancia y eso es un sinónimo de confianza, de que me conoce y de que cuenta conmigo».