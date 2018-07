Real Oviedo Rocha rescinde su contrato con el Real Oviedo David Rocha, en un entrenamiento del Real Oviedo. / Hugo Álvarez El centrocampista jugará en el Nàstic la próxima temporada RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Miércoles, 4 julio 2018, 21:09

El centrocampista del Real OviedoDavid Rocha no continuará en el conjunto azul la próxima temporada y se incorporará a al Nástic, equipo en el que ya militó. El cacereño, de 33 años, era uno de los jugadores con los que Anquela no contaba para la próxima temporada y se le comunicó que el club no se opondría a su salida, en especial tras la contratación de Tejera, que precisamente procede del conjunto catalán. Según fuentes del Nástic el jugador habría llegado a un acuerdo para las tres próximas temporadas.

El Real Oviedo hizo oficial el acuerdo señalando que «el jugador David Rocha han rescincido el contrato que unía a ambas partes, por lo que desde este momento el futbolista extremeño deja de pertenecer a la disciplina del Real Oviedo». Además, el club le agradeció «profundamente a David Rocha su dedicación, entrega y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de nuestro club, deseándole toda la suerte en su nuevo futuro profesional».

El mediocentro azul disputó la pasada campaña 33 encuentros, 29 de ellos como titular, en los que marcó tres goles, y fue uno de los habituales para Anquela, aunque esta temporada su papel iba a ser secundario. La temporada anterior, con Fernando Hierro, jugó 30 encuentros, 20 de ellos como titular.

Rocha, tras su paso por el Nástic, militó en el Houston Dynamo de la Mayor League Soccer, para incorporarse posteriormente al conjunto ovetense.

