«Lo importante era cortar la dinámica negativa»

Juanjo Carretero, segundo entrenador azul, llevó la dirección desde el banquillo ante la ausencia de Anquela. / ÁLEX PIÑA Anquela, que cumplió ayer su segundo partido de sanción, insistió en la necesidad de mantener la intensidad y dejarse todo en el campo R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 19 marzo 2018, 02:43

Juan Antonio Anquela mantuvo la calma y el mensaje durante las cinco jornadas que el equipo estuvo sin ganar, pero ayer reconoció que lo mejor de la victoria fue romper la mala dinámica que llevaban de resultados.

El técnico dijo que, para su equipo, el triunfo fue «muy importante, porque todo el mundo está apretando y aquí no se regala nada». Asume que son tres puntos «valiosos» ante un rival muy bueno como es el Granada y confía que les sirva para «cambiar una racha que era muy negativa».

Sobre el encuentro, reconoció que ha habido pocas ocasiones para ambos equipos, aunque hubo aproximaciones y volvió a recalcar que esta victoria tiene que servirles para «meternos en la cabeza que no ganamos un partido fácil jamás y hay que pelearlo los 90 minutos y hacerlo todos». El día que no hagan eso, apostilló, «difícilmente podremos conseguir puntos».

También reconoció el entrenador que el gol de Forlín fue clave, puesto que además de irse con empate al descanso, «tocas en lo anímico al rival». Sobre todo, Anquela estaba satisfecho de cómo salió el equipo tras el descanso: «Salimos en la segunda parte como yo quiero que juegue este equipo. Podemos salir acertados o no, pero no podemos dejar de trabajar, correr, apretar y ser un equipo que quiera ganar».

En este aspecto dijo que esa actitud era su «caballo de batalla y trato de inculcarlo porque no somos superiores a nadie pero tampoco inferiores», además de recordar lo que había dicho en otras ocasiones: «La Segunda está para quien la quiera y el que la quiera tiene que hacerlo a base de ilusión, compromiso y jugar bien al fútbol. Lo primero es jugar bien, pero lo otro no se negocia». El técnico ya piensa en el próximo encuentro: «Hemos dado un pasito hacia adelante pero el sábado hay otra historia y si no competimos y no peleamos y si no vamos de verdad, en Segunda te gana cualquiera».

Sobre Steven dijo que tiene mucha confianza en él y en todo el Vetusta. «Tenemos gente de la que se puede tirar para cumplir y para hacer las cosas como las ha hecho Steven, ha tenido la suerte de hacer el gol de la victoria. Su sitio está en el Vetusta y cuando suba, hacer lo que está haciendo», comentó.