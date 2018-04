Diegui destaca que el triunfo «era muy importante de cara al futuro» Diegui, tras marcar, rodeado por sus compañeros. / PEDRO AGRELO El canterano, que no dispone de muchos minutos en las últimas jornadas, salió en el centro del campo y marcó el gol del triunfo R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 9 abril 2018, 01:22

Diegui Johannesson recuperó ayer la sonrisa. Después de varias jornadas fuera del once inicial, el internacional islandés aprovechó los minutos que tuvo para marcar el gol del triunfo. El canterano destacó la importancia del triunfo porque «era muy importante de cara al futuro».

El jugador, que ayer salió para reforzar el centro del campo, también valoró que la victoria llegó «fuera de casa, donde llevábamos tiempo sin conseguirla y es moralmente importante para los dos próximos partidos seguidos en casa». Además, Diegui Johannesson destacó el buen juego del equipo: «Jugamos muy bien, fue un partido muy completo en el que defenvamente no concedimos ocasiones».

En lo personal, el jugador comentó el valor del gol en el capítulo anímico. «Este gol me da mucho más confianza para volver a mi mejor nivel», señaló, a la vez que incidió en que son importantes todos los jugadores de la plantilla: «Al final no solo son los once que salen de inicio. Todos aportamos nuestro granito de arena en cada partido».