Diegui gana enteros para ir al Mundial con Islandia Diegui fue 'manteado' por sus compañeros antes del inicio del entrenamiento de ayer. / ELOY ALONSO El seleccionador islandés le confirmó que seguirá sus partidos con el Real Oviedo y estará pendiente de su rendimiento El jugador asegura que la experiencia fue «maravillosa» R. J. GARCÍA OVIEDO. Viernes, 17 noviembre 2017, 01:37

La segunda convocatoria de la selección islandesa ha devuelto a un Diegui Johannesson feliz por la experiencia vivida y muy ilusionado con la posibilidad de acudir al Mundial de Rusia, algo que ve más cerca, pero para lo que tiene claro que lo importante será su rendimiento con el Real Oviedo.

«Ahora ya se ve alguna opción más de ir con ellos» dijo ayer el jugador, que, no obstante, tiene claro cual es ahora su prioridad «no puedo pensar en eso ahora mismo porque quedan 6 ó 7 meses para Rusia», indicó, para añadir a continuación que «tengo que seguir trabajando con el club, porque si el club va para arriba es mejor para mí y para ellos».

El jugador del conjunto azul reconoce que lo vivido fue «una experiencia maravillosa, ya se lo dije a todos mis compañeros, amigos y familiares, fue inolvidable para mí».

Además, explicó que en esta segunda convocatoria, el recibimiento en el combinado islandés fue muy bueno. «La última vez, en Estados Unidos, no me acogieron tan bien como esta vez». A este respecto, señaló que los cinco compañeros con los que coincidió de la pasada convocatoria le presentaron a los nuevos y le recibieron especialmente bien. Además, también el seleccionador tuvo con él un comportamiento especial por las dificultades con el idioma. «Me cogía aparte y me hablaba en inglés, porque hablaban en islandés. Me enseñó las tácticas, lo que necesitaba de un lateral, que es diferente a lo de aquí, y me dijo que jugase como é hacer». Además, le confirmó que seguiría sus partidos.

En este sentido advirtió de que el estilo de juego es diferente. «Es muy distinta la forma de jugar que tienen allí, más defensiva. Es un equipo rocoso, muy bien trabajado. Defender y luego si tienes opciones de ir al ataque mejor».

Sobre los dos partidos en los que participó dijo que «en el primer duelo quizás estaba algo cansado del viaje, aunque jugué 10 minutos. Fue mi vuelta con la selección». Por el contrario, en el segundo, en el que disputó 65 minutos ante Catar se encontró «muy bien» y explicó que «me tocó enfrente Afif, que estuvo en el Sporting el año pasado. Estuvimos bien plantados atrás y el encuentro fue algo trabado, al final nos empataron en el minuto 90».

Por su parte, Anquela dijo que Diegui está para jugar y que «está bien siempre, es la alegría de la huerta, es un chico positivo, está muy bien y me alegro muchísimo por él». Además, destacó el entrenador que es importante que lleve «el nombre del Real Oviedo fuera de nuestras fronteras».