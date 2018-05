Diegui Johannesson, se queda fuera de la lista de Islandia Sábado, 12 mayo 2018, 02:04

No pudo ser. El jugador del Real Oviedo Diegui Johannesson no ha sido incluido en la lista de la selección islandesa para el mundial. El jugador hispanoislandés del conjunto azul no es uno de los jugadores que el técnico Heimir Hallgrímsson ha incluido en la primera lista de convocados para disputar el próximo mes el Mundial de Rusia. El jugador azul había sido incluido en alguna de las convocatorias del combinado islandés en la fase de preparación, pero finalmente no está entre los elegidos. El futbolista, que a lo largo de la temporada había ido perdiendo peso en las alineaciones de Anquela, ha vuelto hace unas jornadas al once, con el cambio de sistema, pero eso no ha sido suficiente para que pudiera ser incluido en la convocatoria mundialista.