Emocionado adiós a Toni Cuervo Armando, Oli, José Ramón Cuetos y Carlos Muñoz. / M. ROJAS Numerosos ex jugadores azules acudieron al funeral del ex capitán azul celebrado en la Basílica de San Juan el Real R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 17 octubre 2017, 01:31

El oviedismo dio ayer el último adios a uno de los jugadores más emblemáticos de su historia, Toni Cuervo, un capitán que dejó huella en el conjunto azul en el que permaneció 16 temporadas como jugador, además de ser entrenador y secretario técnico.

El que fuera lateral azul falleció el pasado sábado en Oviedo y la Basílica de San Juan el Real de Oviedo acogió ayer al mediodía el funeral por su eterno descanso, al que asistieron numerosos ex compañeros y personas vinculados al mundo del fútbol ovetense y asturiano.

La representación del club carbayón la encabezaron los exconsejeros Manuel Paredes y Fernando Corral, junto con el responsable de relaciones institucionales, César Martín.

El Sporting estuvo representado en la ceremonia por Enrique Castro Quini

También estuvo presente el concejal del ayuntamiento ovetense, Roberto Sánchez Ramos 'Rivi', así como el que también lo fuera Jaime Reinares.

El Sporting estuvo representado por Enrique Castro Quini, y el presidente de la Asociación de Veteranos del conjunto rojiblanco, Joaquín Alonso, así como Miguel Montes, que jugó en el Real Oviedo junto a Toni Cuervo y al que le unía una gran amistad.

El presidente del Comité Asturiano, José Ramón Cuetos Lobo, y Manuel Díaz Vega, en representación del estamento arbitral, fueron otros de los asistentes al funeral de Toni Cuervo.

La representación más amplia para arropar a la familia fue la de ex jugadores del Real Oviedo. Algunos, como Carrete, visiblemente emocionado, ya que Toni Cuervo fue quién le hizo fichar del Caudal por el conjunto azul.

Los ex futbolistas estaban encabezados por el presidente de la Asociación de Veteranos, Vicente González-Villamil. Junto a él se dejaron ver otros como Juan Mesa, Juan Manuel, Prieto, Javier 'el Cura', Armando, Oli, García-Barrero, Carlos Muñoz o Vili, ex jugador y ex delegado azul. Además, hubo numerosos antiguos empleados del club y dirigentes, como el ex presidente Dámaso Bances.

En los corrillos que se formaron antes y después de la ceremonia religiosa,todos coincidían de forma unánime a la hora de destacar la trayectoria Toni Cuervo como «hombre de club y ejemplo para muchos futbolistas y técnicos».

Vicente González-Villamil lo recordaba como «un gran capitán que nos enseñó el camino a los que le precedimos con el brazalete del club». Igualmente, muy emocionado, Miguel Montes recordaba a Toni «como un amigo con el que disfruté del fútbol». También tuvo palabras de recuerdo Quini, que lo puso como ejemplo de profesionalidad. «Era una persona de gran seriedad en el campo y fuera de él», dijo.

Toni Cuervo llegó al Real Oviedo procedente del Unión Ovetense. Estuvo en la entidad azul desde la temporada 1950-1951, permaneciendo en el club como jugador hasta la 1966-1967. Fue el tercer jugador del conjunto azul que más partidos de Liga disputó, por detrás de Berto y Tensi, cuya viuda también asistió al funeral. En su etapa como jugador disputó 189 partidos en Primera División y 162 en Segunda. Además, también jugó 23 encuentros de Copa.