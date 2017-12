«El día que no estemos al 100% ni empataremos» Anquela da órdenes a sus jugadores durante el partido. / ÁLEX PIÑA Anquela apeló al trabajo de los jugadores y dijo que la clave está en que «si eres bueno, corres, y si no eres tan bueno, corres el doble» R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 11 diciembre 2017, 03:46

Aunque Juan Antonio Anquela dijo que lo más importante es la victoria, no ocultó su satisfacción por el comportamiento del equipo y por cómo entendió el partido. El técnico tiene claro que deben luchar como ayer en todos los partidos. «Esto del pico y pala no es de hoy -por ayer- por el tiempo, hay que hacerlo todos los días», dijo el técnico, que añadió que «en Segunda y con un campeonato tan duro no se puede hacer otra cosa que no sea lo de hoy».

El equipo logró la tercera victoria consecutiva y volvió a no recibir goles, a lo que Anquela respondió que «me deja satisfecho que hemos conseguido, tres puntos ante un rival excepcional». «Lo que me deja realmente satisfecho es ganar y hacerlo como lo ha hecho el equipo, que se ha dejado el alma», agregó.

Además, volvió a insistir en una premisa fundamental para él. «Todos lo han hecho. Nosotros no podemos jugar con 11 ni con 18, tenemos que jugar con los 23 y saber lo que queremos, que es competir», indicó, antes de sentenciar que «si eres bueno, corres, y si no eres tan bueno, corres el doble».

El técnico azul sigue sin querer mirar la clasificación y no fijarse más allá del próximo encuentro. «No sé lo que pasará mañana, pensaremos en Sevilla, que será una batalla igual, pero claro, ojalá que sigamos así y no bajemos la intensidad», señaló. El jienense insistió en la actitud del equipo. «Nosotros no podemos bajar nunca la intensidad y para conseguir un objetivo hay que saber lo que se quiere», aseguró. No obstante, recordó que en la plantilla tiene «argumentos para eso y para jugar bien y así podemos competir contra cualquiera, el día que no estemos al 100% ni empataremos, y eso no debemos olvidarlo nunca».

Una vez más el entrenador destacó la importancia del apoyo de la grada «el Tartiere no nos ha fallado nunca, ni nos fallará, por cómo aprieta y ayuda, y si les damos un poquito, ahí están». Anquela repitió equipo ayer, algo que dijo que para él es lo normal, pero dejó claro que «si hay que adaptarse, ya lo hemos hecho varias veces, tenemos gente importante fuera todavía, muy importante, y cuando vengan pues a apretar, y a apretar todo el mundo y a ver si eso nos sirve para competir mejor».

Finalmente, dijo que el estado del terreno de juego no debía servir como excusa. «El campo estaba así y había que apretar arriba y estar cerca de la portería rival», indicó. Además, dijo que el penalti lo tiró Rocha porque le tocaba y que el próximo lo tirará otro: «El que no lo meta, a la cola».