El Oviedo se atraganta en ataque

Las posibilidades de que Marc Cardona juegue en el Real Oviedo han quedado reducidas a la mínima expresión en las últimas horas. Por tanto, el club azul ha activado otras opciones que ofrece el mercado. Sin embargo, uno de los problemas que se plantean ahora pasa por decidir si se apuran las gestiones que se venían manteniendo, ya que la intención del club azul era incorporar dos delanteros, o esperar a que el mercado ofrezca otras alternativas, que, a medida que avance la pretemporada, irán apareciendo.

El objetivo de los responsables de la parcela deportiva consiste en incorporar dos jugadores de perfil diferente y que complementen a Toché. Además, también se está entrenando con el primer equipo Steven, de quien se espera que de un paso al frente y sea también una alternativa para el técnico, Juan Antonio Anquela, en determinados momentos de la temporada.

El caso de Marc Cardona no está descartado, pero la realidad es que el jugador no ha dado una respuesta a lo largo de la semana -que ya se esperaba para el martes-, y además es conocido el interés del Eibar en hacerse con sus servicios. Todo esto hace que las esperanzas de contar con el jugador en el Oviedo sean cada vez menores. El resquicio de un cambio de planes de última hora sigue abierto, pero cada vez es menor.

El delantero catalán era una de las prioridades para Anquela, por lo que el club azul se había planteado un esfuerzo para su llegada y poco a poco se había ido convenciendo al jugador de que aceptara la oferta y viniera al conjunto azul para tener minutos en Segunda División y seguir creciendo. Sin embargo, la posibilidad de estar en un equipo de Primera, con delanteros veteranos, como en el caso del Eibar, parece ahora seducirle más.

El del catalán es el segundo intento que no llega a buen puerto, tal y como sucedió con Rodri, que era otra de las opciones que se habían barajado, pero el futbolista finalmente se decantó por la oferta del Granada.

El club carbayón mira ahora otras opciones, que no tienen porque ser peores, pero que antes no se contemplaban. Una cesión de algún equipo de Primera, ya que en la mayoría a estas alturas hay exceso de jugadores, o bien algún futbolista de Segunda que intuya que no va a tener minutos en el equipo en el que esté en estos momentos.

Además del ataque, el club sigue rastreando el mercado en busca de un jugador de banda, que preferiblemente pueda actuar en ambos costados y que ofrezca recambio tanto a Saúl Berjón como Aarón Ñíguez. Entre los actuales componentes de la plantilla solo cabe adelantar las posiciones de Diegui Johannesson o Mossa, o bien la posibilidad de que Viti tenga minutos. También Boateng ha jugado en alguna ocasión en la banda, aunque no es su posición principal.

