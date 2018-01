«El equipo ha competido y peleado hasta el final, no se le puede pedir más» Anquela sonríe antes de comenzar el partido. / RAFAEL GOBANTES Anquela destacó el buen juego y la actitud de los suyos en un partido de máxima dificultad por la entidad del rival, el mejor de la categoría R. J. GARCÍA HUESCA. Lunes, 8 enero 2018, 05:21

La cara de Anquela tras el encuentro era de satisfacción. No tanto por el punto, ya que el entrenador dijo que habían salido a ganar, sino por la forma de lograrlo.

Lo que más le gustó al entrenador de los suyos fue que tuvieron «la identidad que se requiere», el único camino que él entiende. «El equipo ha peleado y competido hasta el final y no se puede pedir más. El rival ha sido mejor en algunas fases, pero solo en los tres minutos finales de los dos tiempos», expuso.

Tal era la satisfacción del entrenador con lo que estaba viendo en el campo que cuando el equipo se fue al descanso perdiendo 1-0 explicó que cuando entró en el vestuario «solo tenía palabras de agradecimiento, por el esfuerzo, por jugar bien al fútbol y hacer las cosas como se les pide». En este sentido, destacó que le gustó especialmente «ser un equipo y ojalá eso nos dure mucho, porque es el único camino para conseguir cosas».

Respecto a la valoración que hace de la primera vuelta y el tercer puesto en la tabla, el jienense dijo que «solo sé que nos ha costado 20 jornadas estar arriba, donde se cuecen las 'fabes' y hay que seguir peleando y siendo humildes. «El día que no se salga al campo a dejarse el alma, ni ganas ni empatas», apostilló.

También señaló el jienense que «es evidente que en dos momentos puntuales no hemos tenido ni el acierto ni la fortuna necesaria, pero delante hemos tenido un señor equipo, que cuando aprieta, aprieta de verdad». Por ello, insistió en que hay que «valorar más el punto que hemos conseguido».

El técnico también destacó sobre el desarrollo del encuentro que «en la primera parte hemos hecho bastante fútbol y, sobre todo en los 20 primeros minutos, hemos sido un equipo ambicioso. La pena es que no hemos concretado, pero no me ha sorprendido, porque sabíamos donde veníamos y contra quien jugamos, el mejor equipo lo dicen los números».

También destacó el entrenador oviedista que el partido fue de gran intensidad y agradable para el espectador , pero ya estaba pensando en el encuentro de la próxima jornada ante el Rayo Vallecano. «El viernes otra batalla fuera y estoy convencido que el equipo va a dar un buen nivel», concluyó.