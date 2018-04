El equipo repetirá el sistema de Lugo, con cuatro defensas Las únicas ausencias para el encuentro de mañana serán el colombiano Olmes García y el canterano Viti R. J. GARCÍA OVIEDO Sábado, 14 abril 2018, 00:55

Anquela no suele dar pistas durante la semana sobre sus intenciones en cuanto a la alineación, pero cuando el equipo funciona no suele hacer cambios. Eso, además de no tener ausencias, parece claro que llevará al técnico a volver a juagar ante el Nástic con el mismo dibujo que en Lugo dio buenos resultados. Las únicas ausencias para el encuentro de mañana serán el colombiano Olmes García, que sigue con su recuperación, además del canterano Viti, que Anquela explicó que no había podido entrenar esta semana debido a un golpe en la rodilla.

Aunque durante la semana tanto Mariga como Aarón Ñíguez tuvieron algunos problemas físicos, han completado con normalidad las dos últimas sesiones y estarán a disposición del técnico para mañana.

El técnico jienense volverá a poner en el campo la versión más ofensiva del equipo, (4-2-3-1), para enfrentarse a un rival al que es peligroso dejar espacios, ya que maneja el contraataque a la perfección y saca muy buen rendimiento de las pocas ocasiones de gol que genera.

El equipo volverá a fiar a la línea de tres centrocampistas más adelantados, Aarón Ñíguez, Fabbrini y Saúl Berjón, la responsabilidad de la creación ofensiva, con el reto de tener más el balón y llevar el peso del encuentro. En la recámara se quedarán jugadores como Diegui Johannesson, autor del gol de Lugo, y Mossa, que se enfrenta a su exequipo, que pueden ser las primeras opciones para los cambios, en función del desarrollo del encuentro. El técnico parece dispuesto a mantener la confianza en Mariga para acompañar a Folch en el centro del campo, por lo que Rocha esperará en el banquillo.

El equipo trabajó ayer a puerta cerrada en una sesión suave, en la que buena parte del trabajo se desarrolló en el gimnasio. Los azules tendrán esta mañana la última sesión de entrenamiento, en la que el técnico trabajará la estrategia y posteriormente facilitará la convocatoria.