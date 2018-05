El equipo vuelve mañana a los entrenamientos Domingo, 13 mayo 2018, 02:30

El equipo regresó ayer tras el encuentro y tendrá descanso hoy para volver a los entrenamientos mañana por la tarde y comenzar a preparar el encuentro del próximo sábado ante el Sevilla Atlético. El técnico no tendrá bajas, ya que no han visto tarjeta ni Christian Fernández, ni Saúl Berjón que eran los que estaban a una de la sanción. Los amonestados fueron Folch, Alfonso, Varela, Linares y Rocha, ninguno de los cuales está apercibido. Por el contrario, volverá el defensa Mossa, que ayer cumplió ciclo de amonestaciones. En el capítulo de lesionados ya no hay ningún futbolista en la enfermería, ya que Olmes García ya está entrenando con el grupo desde hace un par de semanas, pero que no parece tenga ritmo de competición para entrar en las convocatorias. El encuentro del próximo sábado será decisivo para las aspiraciones del equipo de acercarse a las plazas de 'play off'.