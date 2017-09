Real Oviedo | «Todos los equipos tienen sus armas»

El Real Oviedo ya piensa en el partido del lunes ante el Zaragoza, pero lo hace con el firme propósito de aprender de los errores que se cometieron en el encuentro ante el Albacete, que les costaron la primera derrota a domicilio de la temporada. En el caso del lateral Mossa recordó ayer la importancia de no fiarse de ningún rival, sea cual sea el puesto que ocupe en la clasificación, ya que considera que todos los rivales de la categoría tienen virtudes suficientes para ganar cualquier partido. También recordó la gran igualdad que tienen todos los equipos y que deben mejorar en cuanto a cerrar los partidos cuando se ponen por delante en el marcador, algo que les está costando en este inicio de temporada.

En el caso del partido del pasado domingo en el Carlos Belmonte, Mossa recordó que sabían de antemano las dificultades que iba a presentar. «Veníamos avisando que pese a ser el último clasificado en ese momento no iba a ser un partido fácil y así se demostró», dijo el futbolista azul.

No obstante, cree que hubo circunstancias que condicionaron el desarrollo del mismo, en especial el acierto que tuvo el rival en el primer gol, nada más ponerse ellos por delante en el marcador. «Nos pusimos por delante, parecía que estaba cerca la victoria y ellos aprovecharon una gran acción individual de Bela, que marcó un golazo, y se metieron en el partido», indicó el lateral izquierdo valenciano. Del mismo modo considera que con el empate «el partido se volvió loco, tuvimos una ocasión clara y luego nos hicieron un gol desde fuera del área».

En lo que no quiso entrar el futbolista es en si el del pasado domingo fue el peor partido de la temporada. No lo hace porque «muchas veces nos condiciona el resultado para verlo de una forma o de otra, no soy quien para valorar si fue nuestro peor partido».

No obstante, en el caso de que lo fuera, Mossa encuentra una lectura positiva. «Si ha sido nuestro peor partido aún así hemos tenido opciones para ganar», indicó. Por eso volvió a recordar que se pudieron por delante «que era lo más difícil». «Ellos estaban en un momento complicado que si no nos hacen el gol, que les mete de nuevo en el encuentro, lo hubieran tenido complicado porque la situación no era fácil», aseguró.

Que todos los encuentros van a ser complicados es algo de lo que es consciente el jugador llegado del Nástic, que advirtió que «no hay que faltarle al respeto a nadie, ya no el respeto sino que hay que valorar a todos los equipos de esta categoría». Añadió en este aspecto que «todos los equipos tienen sus armas, todos tienen sus momentos dentro de los partidos y cuando las aprovechan los partidos se ponen muy complicados».

Lo que no le sorprende es la gran igualdad que hay en Segunda, en la que trece equipos están separados únicamente por tres puntos en la clasificación. Algo que para Mossa no es nuevo. «El año pasado ya fue así, quitando el Levante, fue una Liga muy disputada y muy igualada y este año parece que está por el mismo camino», señaló.

Una circunstancia que se está repitiendo en varias ocasiones, ante el Rayo Vallecano, Almería y Albacete, es que el equipo se adelanta en el marcador y no es capaz de mantener la renta. «Es algo que viene siendo habitual y nos está quitando potencial», indicó antes de expresar su confianza en que eso sea algo puntual. «Seguro que el míster va a incidir en ese aspecto, todo es corregible y entrenable y podemos mejorar en esto también», aseguró.

En lo que se centran los jugadores ahora es en los próximos encuentros, comenzando por el del lunes frente al Zaragoza, conscientes de que pueden marcar una tendencia y es una buena oportunidad para seguir creciendo. Mossa comentó que ahora «vienen cuatro partidos en pocos días y si somos capaces de encadenar una buena racha en estos doce días, cuando la pasemos saldremos reforzados y en un buen momento».

El conjunto azul lleva varias jornadas con hasta siete bajas, algo que está obligando al técnico a repetir las convocatorias, ya que solo tiene a dieciocho jugadores disponibles. Para Mossa eso no tiene que servir de excusa. «No me gusta hablar de las bajas, es evidente que cuantos más seamos mejor, más competitividad va a tener el grupo», indicó el valenciano que insistió en que «en eso no me gusta pararme, las bajas son las que son y los que estamos somos los que tenemos que competir en cada partido».

En este sentido, el jugador cree que las ausencias que tienen por lesión no son únicamente para ellos y que «cada equipo tiene las suyas, nosotros hemos pasado una racha complicada, otros la tendrán en otro momento». Sobre todo con lo que se queda Mossa ahora es con que tienen jugadores suficientes para competir. «Somos una gran plantilla como para afrontar cada partido estemos los que estemos con las máximas garantías y tenemos que tener esa mentalidad», sentenció.

