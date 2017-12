«Estar en puestos de 'play off' ahora me trae sin cuidado» El técnico Anquela. / P. L. Anquela destaca la capacidad de sufrimiento de su equipo, en especial tras quedarse con un jugador menos por la expulsión de Yeboah R. J. GARCÍA SEVILLA. Lunes, 18 diciembre 2017, 03:27

Lo que más elogió Juan Antonio Anquela del encuentro de ayer fue la capacidad de sufrimiento de los suyos. Además, el entrenador quiso quitar de nuevo importancia a la clasificación a estas alturas del campeonato y, especialmente, al hecho de estar en puestos de 'play off'. «Eso a mi me trae sin cuidado», comentó el técnico que, a continuación, hizo hincapié en que la tabla «no me dice absolutamente nada». «Para llegar al final vivo hay que ganar en campos tan difíciles como este del Sevilla», dijo.

El entrenador reconoció que «en cuanto a puntos y resultados es evidente que es el mejor momento de la temporada», pero insistió en que la competición es «un sufrimiento constante». Y los suyos ayer supieron hacerlo: «Hemos sabido sufrir. Hemos tenido la suerte y la fortuna necesaria para ganar un partido y eso nos hace estar muy contentos».

Lo que no ocultó el técnico es que se encuentra muy satisfecho del comportamiento de sus jugadores en encuentros como el de ayer. «Estoy muy orgulloso porque, cuando no se juega bien, hay que saber sufrir. Un equipo que no sufre, no puede ganar. Hemos sabido controlar al rival y al final hemos conseguido tres puntos, que es para estar muy contentos y satisfechos», insistió.

El entrenador jienense cree que el equipo «se ha fajado y se dejado el alma. Ha trabajado, ha competido y ha sabido sufrir», afirmó el titular del banquillo sobre la victoria ante un rival que, pese a su mala clasificación, «es «muy difícil porque no se rinde».

Preguntado por la expulsión de Yeboah, que dijo no haber visto en el campo, reconoció que les dejó «con muy pocos recursos ofensivos». Además, elogió el trabajo de Rocha, del que indicó que «está jugando todos los días y tiene detrás de él dos futbolistas impresionantes. Si juegan David y Folch es porque lo están haciendo bien». También se refirió a Alfonso Herrero: «Tengo dos porteros que son muy buenos. Hace falta tranquilidad. Juan Carlos ha salido, tomamos una decisión, pero tengo dos metas capacitados para jugar».

Finalmente, hizo un llamamiento a la calma al recordar que «hace muy poco estábamos en Valladolid con la cara que nos llegaba al suelo». «Echar las campanas al vuelo y meter euforia no merece la pena. Hay que ir día a día», insistió el entrenador oviedista.