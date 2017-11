Esteban y Michu se gradúan Esteban con su título de director deportivo. / RFEF Los dos ex jugadores del Real Oviedo recibieron el título de Director Deportivo tras completar el curso que imparte la Federación Española de Fútbol R. J. G. OVIEDO. Viernes, 1 diciembre 2017, 02:39

Los ex jugadores del Real Oviedo Esteban y Michu, ya cuentan con el título de Director Deportivo que concede la Real Federación Española de Fútbol. Ambos recibieron el título en el acto de clausura del curso, que tuvo lugar el pasado lunes en la Ciudad Deportiva de las Rozas. Junto a ellos, otros ex jugadores como Raúl González Blanco, Juanfran García, Pedro Munitis, Gonzalo Colsa, o el también ex oviedista Javi Paredes. La entrega de títulos la presidió el máximo responsable de la Federación, Juan Luis Larrea y estuvo presente el ex entrenador azul, Fernando Hierro, director deportivo de la RFEF.