Fabbrini: «Nosotros podemos ganar a cualquiera»

El principal brote verde para el Real Oviedo en los últimos tiempos es la irrupción en el conjunto azul del italiano Diego Fabbrini, quien poco a poco ha dejado atrás su grave lesión sufrida en la pretemporada y comienza a tener presencia en el equipo, algo que se podría confirmar el próximo domingo ante el Granada con su participación en el once.

El futbolista toscano pasó ayer por la sala de prensa de El Requexón y, además de evidenciar un buen manejo del castellano, se mostró optimista tanto en el aspecto personal como en el colectivo. El mediapunta quitó importancia a las cinco jornadas que acumula el Real Oviedo sin ganar, algo que considera que puede pasar en un campeonato tan largo, y dejó claro que lo único que tienen que hacer los jugadores es pensar en el próximo encuentro, en esta ocasión ante el Granada. Además, el atacante está dispuesto a jugar como delantero en caso de que Juan Antonio Anquela lo considere conveniente para suplir las ausencias de los sancionados Toché y Linares.

El jugador italiano ya ha dejado atrás la lesión y por ello aseguró que se encuentra «muy bien», que está «muy feliz» y que «todo está perfecto». También reconoció lo importante que es para él el hecho de volver a estar a estar a disposición del entrenador: «Para mí era mucho tiempo sin jugar, vuelvo a contar con el equipo, me siento bien, estoy contento».

El único lunar de su vuelta al equipo azul es que los resultados no están siendo los esperados, pero no cree que eso sea grave. «Ahora no es un momento muy positivo para el equipo por los resultados, pero pienso que en una temporada hay fases positivas y fases negativas», indicó, al tiempo que cree que eso «es normal» y que lo que tienen que hacer es únicamente «pensar en el partido tras partido».

No obstante, el atacante toscano asume que no es el mejor momento de la temporada, por lo que deben darle la vuelta a la situación cuanto antes. «No te gusta estar en esta situación porque nosotros podemos ganar cualquier partido», señala, pero quiere mirar adelante: «El pasado es pasado, no podemos cambiar nada y debemos pensar en el Granada, y luego en el siguiente. Creo que ese es el camino».

Galería. Juanjo Carretero da instrucciones a Steven, en presencia de Linares y Toché. / Eloy Alonso

Fabbrini afirmó que el equipo no está preocupado por los malos resultados e insistió en que son cosas que pasan a lo largo de cualquier competición: «Es normal en una temporada tan larga tener momentos en los que se ganan cinco o seis partidos y momentos en los que no se ganan esos mismos partidos». Ante eso tiene clara la receta que tienen que aplicar, que no es otra que «continuar trabajando, jugando, estando tranquilos y pensando en ganar partido tras partido». «Luego, ya al final de cada encuentro, miras qué pasó», hizo hincapié.

Al conjunto azul le quedan siete encuentros en el Carlos Tartiere y ese es otro de los argumentos que el italiano considera que tienen a su favor hasta el final del campeonato. «Es bonito jugar en casa, en nuestro estadio, delante de nuestra afición y creo que eso puede ser bueno para nosotros jugar muchos partidos en casa de aquí a final de temporada», valoró. El primero de ellos será el domingo ante el Granada, un encuentro que el italiano sabe que será «difícil porque es un buen equipo, pero en esta categoría todos los partidos son complicados, no hay ninguno fácil, creo que tenemos que pensar solo en jugar bien y en ganar».

Anquela deberá improvisar el domingo un delantero por la ausencia de Linares y Toché. En este sentido, Fabbrini está dispuesto a jugar ahí. «Siempre he jugado de mediapunta, pero puedo jugar en la banda o donde me pida el míster, para mí no es un problema la posición. Donde me quiera poner el míster yo juego», aseguró el futbolista, que no descartó estar en el ataque el próximo domingo, aunque no dependa de él la decisión -«esa pregunta para el míster»- y que recordó que en sus inicios jugó «de nueve cuando estaba en el filial».

Síguenos en: