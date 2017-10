Real Oviedo Mes fatídico para el Real Oviedo Juan Antonio Anquela, con gesto pensativo, durante un entrenamiento en El Requexón. / ELOY ALONSO El cuadro azul, desde su regreso a Segunda, solo en una ocasión había estado cinco partidos sin ganar | El conjunto de Anquela buscará el domingo ante un herido Córdoba poner fin a la falta de victorias y recuperar la buena imagen que habían exhibido jornadas atrás RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 17 octubre 2017, 01:31

El pasado sábado en Granada, el Real Oviedo sufrió una derrota tan dolorosa para la clasificación como por la forma en la que se produjo. Las declaraciones posteriores de Juan Antonio Anquela evidenciaron el malestar del técnico con el equipo por su actitud en el campo. Nadie obvia que fue un toque de atención a los jugadores, a los que reclama una reacción inmediata para que no se vuelva a repetir lo sucedido.

La marcha del equipo hasta el momento no estaba siendo buena pero, al menos, se había visto a un equipo que siempre había dado la cara en los partidos: marcaba siempre y nunca había perdido por más de un gol de diferencia. Los números no perdonan y los azules suman ya cinco encuentros sin ganar lo que les ha hecho ir perdiendo posiciones en la tabla. En las dos últimas temporadas, tras la vuelta del equipo a SEgunda, solo en una ocasión los ovetenses tuvieron una racha peor.

La mala racha comenzó en el partido ante el Albacete, con la derrota por 2-1, después de ir por delante en el marcador. Encadenó tres empates ante el Zaragoza y Tenerife en el Carlos Tartiere y un tercero ante el Barcelona B en el Miniestadi. Granada fue el punto y seguido a esa dinámica negativa con otra nueva derrota.

La pasada campaña el equipo acumuló siete jornadas sin ganar al final de temporada, lo que le costó quedarse fuera del 'play off'. En concreto, entre la jornada 34 y la 40, los de Fernando Hierro no fueron capaces de ganar ningún encuentro, con cuatro partidos perdidos y dos empates. Las dos victorias en los dos últimos encuentros no fueron suficientes para reengancharse a las seis primeras posiciones.

En el ejercicio anterior, el equipo antes de esa mala racha había tenido otra de cuatro encuentros, entre la tercera y sexta jornada, con dos empates y dos derrotas. Entonces el equipo reaccionó con una victoria en el Ramón de Carranza y dio paso a la mejor fase del campeonato, en la que permaneció siete jornadas sin conocer la derrota, con cuatro victorias y tres empates, lo que le permitió engancharse a la zona alta de la tabla. La fase más productiva en cuanto a puntos el pasado año fue entre las jornadas 21 y 30, cuando el equipo logró seis victorias y dos empates, perdiendo ante el Almería.

En la primera temporada en Segunda tras el regreso, el equipo nunca había estado cinco jornadas sin ganar. Los peores tramos de la Liga fueron el de los últimos cuatro encuentros, perdiendo todos los partidos. También entre la 21 y 24 el equipo estuvo sin ganar, pero entonces contó los partidos por empates, lo que le permitió no perder posiciones en la clasificación.

En la presente temporada, el Oviedo es el segundo que más encuentros ha empatado, cinco, solo el Reus acabó en tablas una vez más que los azules. Los ovetenses han perdido en tres ocasiones, al igual que otros ocho equipos, mientras que el Osasuna es el que menos derrotas cosechó, solo una. En dos ocasiones han perdido seis equipos, Huesca, Granada, Sporting, Numancia, Reus y Rayo Vallecano.

El problema de los azules son las victorias. Hasta ahora solo ha logrado dos, ante el Reus y Cádiz. Solo presenta peores números el Sevilla Atlético, que todavía no se ha estrenado.

El conjunto oviedista necesita reaccionar y para ello tendrá la primera oportunidad el próximo domingo ante el Córdoba, un rival que llegará al Carlos Tartiere con un nuevo inquilino en el banquillo, después de un mal inicio de temporada.

