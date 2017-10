Forlín: «Confiamos en que vamos a sacar esto adelante» Forlín, el segundo de la fila, espera para hacer un ejercicio. / E. ALONSO El argentino, que indica que los azules siempre tienen la obligación de ganar en casa, cree que la derrota en Granada «sirve para aprender» I. ÁLVAREZ OVIEDO. Jueves, 19 octubre 2017, 01:12

Juan Forlín comienza a afianzarse en las alineaciones de Anquela. El argentino, uno de los últimos en incorporarse esta temporada al vestuario azul, tuvo que esperar hasta la séptima jornada para estrenarse en competición liguera, pero desde su titularidad en el duelo que concluyó con empate ante el Zaragoza se ha instalado desde el minuto inicial en la medular azul para dejar atrás «un semestre difícil», con problemas familiares «que imposibilitaron que estuviera bien».

Empleado ayer en Ganzábal en el eje de la zaga, el de Santa Fe reconoce que la inactividad competitiva con la que llegó a la disciplina azul se nota especialmente en el ritmo, pero intenta a adaptarse «lo más rápido posible» a ello y a una posición en el centro del campo «en la que hace mucho tiempo que no jugaba». El canterano de Boca Juniors, que indica que se toma «cada partido» como si fuera una final, cree que el domingo tiene una de ellas y comprende el enfado de Anquela en Granada.

«El míster confía a muerte en nosotros como nosotros confiamos a muerte en él. Confiamos en que vamos a sacar esto adelante», proclama el santafesino, que define el tropiezo en Los Cármenes como «un accidente que no esperábamos». «Nos encontramos con goles muy rápido, al principio de la primera parte y de la segunda. Como venimos tocados, lo sentimos. Sirve para aprender, para hablarlo y para que no vuelva a pasar», analiza el central, que cree que «la gente se ve reflejada en que el equipo lucha» y subraya la importancia de no ceder puntos en el Tartiere. «En nuestra casa tenemos la obligación de ganar, juguemos contra quien juguemos», apostilla.