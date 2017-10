Forlín: «No conozco otro camino que no sea seguir trabajando» Miércoles, 4 octubre 2017, 01:50

La alegría de Forlín por su debut en Liga no pudo ser completa ya que al equipo azul se le escaparon dos puntos que, mediada la primera mitad, tenía muy cerca, con el 2-0 que reflejaba el marcador. Sin embargo, el argentino no quiere mirar atrás sobre los motivos del empate y asegura que solo les queda pensar en el próximo partido: «Nos acaban remontando, así es, pero no queda otra que seguir trabajando. No conozco otro camino que trabajar». Por ello, insiste que el objetivo es volver esta mañana a los entrenamientos y «pensar en el Barcelona B».

Lo que sí lamenta el futbolista, que ya había tenido minutos en Copa del Rey, es que «nos habíamos puesto 2-0, parecía que teníamos todo a favor y se nos escapó el partido», pero insiste en que «no nos queda otra que pensar ya en la semana que viene».

Además, recuerda que jugaban «ante un gran rival, porque el Zaragoza lo es», aunque eso no quita para que al final del encuentro les quedara un «sabor amargo porque no pudimos aguantar». Respecto a su debut, dijo que ya está adaptado porque «hay un grupo espectacular que te pone las cosas más fáciles, estoy agradecido».