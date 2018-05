Real Oviedo | Forlín: «Queremos cambiar la imagen; el grupo no se merece lo que estamos pasando»

Con el único objetivo de reconciliarse con la victoria, Juan Daniel Forlín cuenta las horas para que llegue el duelo de la trigésima octava jornada liguera contra el Lorca. «Cuando se encadenan dos derrotas y el ambiente deja de ser tan positivo lo primero que queremos es que llegue el domingo para revertir esta situación», expresó el central argentino, que confía en que todavía existe margen de maniobra para enmendar los últimos tropiezos.

«Nos quedan cinco partidos para revertir esto», recordó el zaguero nacido en la ciudad santafesina de Reconquista, que recordó que los jugadores azules son «los primeros que estamos 'jodidos' porque no pudimos ganar estos dos últimos». Con plena confianza en zanjar la sequía de triunfos que ha sufrido el conjunto carbayón ante el Valladolid y el Numancia, lamentó que el trabajo diario no haya tenido reflejo los fines de semana.

Forlín considera que eso «cambia ganando el domingo». El primer adversario es para intentar conseguirlo es el Lorca, que llega al Carlos Tartiere tras agotar la última jornada sus opciones matemáticas de permanencia. Una circunstancia a la que prefieren mantenerse ajenos en el vestuario del conjunto carbayón. «No tenemos que pensar en el rival, solo en dar el máximo y hacer nuestro partido. Cambiar la imagen que venimos dando», argumentó el zaguero santafesino, que aseguró que «va a ser un partido muy duro».

«De eso no tenemos duda, por más que no se jueguen nada», apostilló el exjugador del Espanyol, que reiteró en varias ocasiones que los azules no se deben distraer ni un segundo afrontando el duelo desde la óptica del adversario en el contexto clasificatorio que le acompaña. «Tenemos que estar a la altura y más en nuestro campo», agregó una de las piedras angulares de la retaguardia oviedista, consciente de que deben elevar la competitividad y esperanzado en poder lograrlo para que los resultados refrenden el desempeño global de la presente temporada.

«Estamos con ganas de cambiar la imagen porque el grupo trabaja bien y no se merece pasar las semanas que estamos pasando», proclamó el experimentado central argentino, que indicó que «es indiscutible» que el equipo «entrena bien» todos los días. Indiscutible en los planes de Juan Antonio Anquela, en su primera temporada como local en el Carlos Tartiere el central argentino es consciente de que este domingo necesitan los tres puntos para conseguir un punto de inflexión que otorgue un impulso a los carbayones para encaramarse a las seis primeras plazas de la clasificación.