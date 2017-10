«El fútbol está siendo injusto con nosotros y hay veces que hemos merecido más» El delantero Toché, junto a Aaron Ñíguez, durante el entrenamiento de ayer. / ELOY ALONSO Toché considera que el equipo debería llevar más puntos por el juego que ofrece y destaca que si bien no ganan, tampoco pierden partidos R. J. GARCÍA OVIEDO. Viernes, 13 octubre 2017, 02:17

La percepción de la plantilla del Real Oviedo es que el juego del equipo es mejor de lo que reflejan los resultados. El delantero Toché lo dijo ayer de una forma muy clara al asegurar que «el fútbol está siendo injusto con nosotros». El ariete murciano también quiso poner en valor el hecho de que aunque no están ganando tanto como les gustaría, tampoco están perdiendo partidos, lo que demuestra que hacen cosas bien.

Toché, que ayer recibió el premio al mejor jugador del mes de septiembre que otorga Mahou con los votos de los aficionados, reconoció que los resultados no les están dejando satisfechos «evidentemente la plantilla quiere ganar y sumar de tres en tres», dijo y añadió que «estamos en una categoría muy complicada».

Lo que quiso dejar claro el goleador azul es que «las sensaciones dentro del campo son muy buenas, pero el fútbol está siendo injusto con nosotros y hay veces que hemos merecido más». Por eso elude cualquier tipo de pesimismo y confía en que el equipo empiece a ganar y cree que «a la larga pienso que nos llevaremos más puntos de los que estamos consiguiendo ahora, los que merecemos», sentenció.

Además, el futbolista insiste en ver el lado bueno de las cosas y ser positivo, por eso afirmó que «igual que no hemos sido capaces de ganar, no han sido capaces de ganarnos» y lo ratifica al asegurar que «en ningún partido hemos sido inferiores al rival». Eso no impide que lamente los puntos que se les han escapado «los empates no valen de casi nada», pero incide en que «estamos demostrando que ganarnos es muy complicado».

Un ejemplo de ello, en su opinión, es el encuentro ante el Tenerife en el que considera que «haciéndolo bien no conseguimos ganar» y eso les plantea el reto de mejorar. Esa mejora pasa, según el delantero, por «minimizar los despistes porque cada despiste es un gol y no fallamos mucho pero cada fallo nos penaliza mucho».

Al igual que hizo Anquela, el goleador lamenta que no fueran capaces de sentenciar el encuentro en alguna de las ocasiones que tuvieron al inicio de la segunda mitad. No obstante, recuerda que, en frente, tenían un «rival bastante complicado» ante el que otra vez se van con la sensación de que «hemos merecido más y que un punto nos sabe a muy poco».

En lo que no quiso entrar, para no «calentarse», reconoció, fue en la actuación arbitral y solo quiere que «sean justos» y que el colegiado del sábado «influya menos que el de la pasada jornada».

El equipo tendrá mañana otro partido, ante el Granada, un rival que para Toché es de lo que «está llamado a estar arriba a priori, como muchos equipos más, pero luego hay que demostrarlo en el campo».

Lo que tiene claro el delantero es que el Real Oviedo va a salir a ganar, para lo que espera que se puedan recuperar bien tras la acumulación de partidos, aunque es consciente de que «el cansancio va a afectar a los dos equipos».

En el aspecto personal está contento y destacó que las cosas le están saliendo bien «hice bastantes tantos, pero al final si no va ligado a lo colectivo uno está menos contento. Los goles para el delantero son importantes, aunque sin victoria la sensación no es la misma».