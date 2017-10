Real Oviedo | «En el fútbol hay que intentar construir las cosas poco a poco»

El Real Oviedo es un equipo que todavía se encuentra en fase de construcción y para que siga creciendo Juan Antonio Anquela prefiere ir poco a poco y asentando bien las cosas que se están haciendo. El técnico jienense hizo ayer una lectura de los avances positivos que se están logrando y, sobre todo, de la buena actitud que sus jugadores muestran en el día a día.

El titular del banquillo azul quiso dejar claro que no tiene reproches que hacer a sus jugadores por su comportamiento en los entrenamientos. «Trabajar, trabajamos bien, no hay ni un día que el equipo baje la intensidad, ni un día que deje de hacer las cosas bien», hizo hincapié, aunque reconoció que lo que le preocupan «son los partidos».

En este sentido, lo que el entrenador oviedista pretende fundamentalmente es conocer las causas de los problemas que se dan en algunos partidos. «Es evidente que hay que trabajar siempre y saber por qué pasan las cosas», dijo. «Hay momentos en los que hay que quedarse con lo positivo y nuestro equipo hizo muchas cosas bien», dijo en referencia al encuentro del pasado lunes ante el Zaragoza. «En el fútbol te acuerdas solo de el final, pero al principio si nos vamos al descanso ganando 3-0 no pasa nada, porque creo que hicimos méritos más que suficientes y el equipo en algunas fases del partido jugó bien», concluyó el entrenador.

Esas buenas sensaciones que el conjunto oviedista transmite en fases de los partidos hacen que Anquela sea partidario de dar continuidad a lo que se está haciendo y, en ese sentido, adelantó, que en el once de Barcelona habrá «muy pocas variaciones». Su justificación fue clara: «En el fútbol hay que intentar construir las cosas poco a poco. Es como un casa. Ya tienes el primer piso y hay que intentar que no se te caiga y luego ir a por el segundo».

Una de las claves para que el equipo crezca es, para el entrenador, «dar confianza y seguridad a la gente cuando no lo hace mal. Si lo hace bien, no hay ninguna duda». Lo que no oculta el técnico es que en la banda derecha del centro del campo no acaba de dar con un jugador que tenga continuidad, como lo demuestra que ya han pasado por esa posición Aarón Ñíguez, Diegui Johannesson, Pucko y Yeboah. Por eso, asumió que no ha encontrado todavía una solución definitiva e, incluso, hizo broma de ello: «Estamos haciendo un cásting. En ello estamos».

Una de las buenas noticias del pasado lunes fue el debut Forlín, que jugó un partido completo. El entrenador destacó del argentino que es «un hombre polivalente», pero recordó que «llevaba mucho tiempo sin jugar un partido de fútbol», por lo que considera que «necesita tiempo, adaptarse y coger el ritmo de Segunda, que es asfixiante. Todo se hace corriendo y trabajando».

En los próximos siete días el conjunto oviedistas afrontará tres encuentros. Al Anquela no le preocupa especialmente que el calendario se aprieta. «La competición ya de por sí es complicada y esta semana se complica un poco más, pero la gente del fútbol lo que queremos es jugar, jugar todos los domingos y tener esa tensión», comentó. Además explicó que la próxima va a ser «una semana muy importante para todos».

Por último, el técnico se refirió a la situación que se está viviendo en Cataluña en la última semana. «Si no me preocupara la situación de una parte de nuestro país, sería un irresponsable», contestó. No obstante, el jienense dejó claro que confía en que solucione la situación. «Hay gente que tiene que arreglarlo y seguro que es para bien para todos». Por ello, reiteró en que él de lo único que está pendiente es de «la parte deportiva», que considera no se verá afectada, ya que se han jugado otros partidos. «Creo que se jugará, que se impondrá la cordura y será para el bien de todos», hizo hincapié el míster azul.