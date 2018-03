Fútbol y justicia

Llevaba diez días desconectado, pero la racha,las bajas y las sensaciones no presagiaban nada bueno.

Empató Forlín y esa expresión que se repite tanto del «fútbol es injusto» alcanzó su máxima expresión. Un Real Oviedo sometido durante el primer acto, veía la luz (no sé si al final del túnel) tras un grosero error de Javi Varas. Es curioso lo de la justicia, solo se reclama (sobre todo en fútbol) cuando es Shark nuestro abogado.

«Fútbol es fútbol» (otra frase para salir del paso) no entiende de justicia, y ya ni los románticos podemos debatir sobre ella porque los resultados siempre mandan (aunque suelan ser más justos de lo que parecen).

Se ganó 2-1 con un gol de Steven ¿Es justo que no fuera de la partida al inicio del choque? ¿Habría empapelado alguna si Anquela lo hubiera presentado en el once titular? ¿Hubiese sido justo que alguno de los Aarón,Saúl o el renacido Fabbrini hubieran ‘lijado’ banquillo? Acabamos el partido con once jugadores y el Granada con diez ¿es justo?

Entono el ‘Mea Culpa’, yo que me quejé de aquel gol mal anulado a Toché, de aquella roja de otro planeta al bueno de Rocha.

Y no reparé en la infinidad de rojas que debemos a la Federación (más de las que se dicen, se cuentan, se rumorean y se ven). Lo único indiscutible en estos momentos es que el equipo duerme en ‘play-off’

¿Es justo? Para ciertos abogados sí... Para otros no. De momento es lo correcto.