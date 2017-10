Un grupo de aficionados azules, expulsado Agentes de la Policía desalojan a aficionados azules. / EL IDEAL El motivo fue que el grupo Symmachiarii desplegó una pancarta en la que figuraba el logo del grupo y la palabra Oviedo ante lo que uno de los empleados de seguridad del conjunto granadino les dijo que no la podían mostrar Domingo, 15 octubre 2017, 02:56

Más de 20 aficionados del Real Oviedo no pudieron presenciar el encuentro completo en el Nuevo Los Cármenes. Unos, por decisión propia y otros, expulsados por la Policía. El motivo fue que el grupo Symmachiarii desplegó una pancarta en la que figuraba el logo del grupo y la palabra Oviedo ante lo que uno de los empleados de seguridad del conjunto granadino les dijo que no la podían mostrar. Posteriormente, el empleado reclamó la presencia de la Policía que, reiteró que la pancarta no se podía mostrar, ante lo que los miembros de Symmachiarii decidieron abandonar el estadio, tal como hicieron en una situación similar en el partido ante el Almería.

Además, posteriormente, los agentes echaron del estadio a varios aficionados del conjunto ovetense que estaban en esa zona del estadio y que habían intentado mediar para que se permitiera mostrar la pancarta, explicando que no había en la misma nada ofensivo.