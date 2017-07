Héctor Verdés: «Vengo con la intención de sentirme importante» Los nueve del filial. Arriba, de izquierda a derecha, Steven, Prendes, Josín, Edu Cortina y Gorka Giralt; agachados, Viti, Sandoval, Asier y Ander. / A. PIÑA El central valenciano, lastrado por las lesiones desde su llegada a Oviedo, espera que Anquela «continúe con su racha de éxitos» I. ÁLVAREZ oviedo. Martes, 11 julio 2017, 02:30

Héctor Verdés inicia su tercera temporada en el Real Oviedo con un propósito firme. Tras rubircar la pasada semana un acuerdo que le une al club por las dos próximas campañas, el central valenciano encara el nuevo curso con el deseo de que al fin le respeten las lesiones. «Desde que llegué a Oviedo no he tenido esa continuidad que todo jugador quiere y vengo con esa intención de recuperarla y sentirme importante», indicó el zaguero tras completar su primer entrenamiento a las órdenes de Juan Antonio Anquela.

«Me parece un entrenador que ha demostrado con creces lo que puede conseguir. En equipos humildes ha conseguido cosas grandes y esperemos que este año continúe su racha de éxitos», expresó Verdés, que acumula referencias del técnico jienense fruto de los duelos que ha librado contra los equipos dirigidos por el técnico jienense a lo largo de las últimas temporadas en Segunda División, la categoría en la que protagonizó choques con sus nuevos compañeros Ramón Folch y Carlos Hernández. «Han hecho grandes temporadas en sus respectivos equipos y si están aquí es porque desde luego se lo han merecido», valoró el expeditivo defensor, que ya ha compartido vestuario con el tercer fichaje oviedista, Aarón Ñíguez, durante su estancia en el filial del Valencia y en el Elche.

Con él se reencontrará el próximo lunes en Oviedo, donde confesó que «tenía muchas ganas de seguir». «Mi intención siempre ha sido la de estar aquí y al final hemos llegado a un entendimiento», profundizó sin fijar objetivos para el curso que va a comenzar. «Pensar a largo plazo no me gusta y no soy de los que el día uno va a decir que queremos ascender. Estamos en un momento en el que tenemos que ponernos bien físicamente», aseveró el central.

Al contrario que en la pasada pretemporada, en la que siguió un plan específico para evitar los contratiempos físicos, este año no ha optado por una preparación de forma individual fruto de su actual estado. «Me encuentro bien. Es verdad que el año pasado no llegué en buenas condiciones porque me fui con una lesión de la última jornada y vine un poco renqueante. Este año llego en buenas condiciones y la idea en un principio es estar al ritmo de los compañeros», argumentó.