Hidi está listo para volver, aunque necesita ritmo Hidi trata de frenar el avance del delantero del filial Steven en el entrenamiento de ayer. / ELOY ALONSO Mossa y Christian Fernández han superado sus problemas físicos y estarán en la convocatoria para recibir al Numancia R. J. GARCÍA OVIEDO. Viernes, 24 noviembre 2017, 04:23

La enfermería del conjunto azul se va vaciando poco a poco. En la convocatoria que esta mañana facilitará Anquela la principal novedad podría ser la presencia del centrocampista húngaro Patrik Hidi.

Además, el técnico también podrá contar con Christian Fernández y Mossa, que no entrenaron el martes y el miércoles por unas molestias, pero que están completamente recuperados. En el caso de Verdés y Viti, habrá que esperar una semana más para su vuelta.

Hidi fue sometido el pasado 5 de septiembre a una intervención para corregir la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que se produjo en el encuentro ante el Reus. Hasta entonces, el húngaro había tenido minutos en las tres primeras jornadas: media hora ante el Rayo Vallecano, además de ser titular ante el Almería (disputó 68 minutos) y frente al Reus, cuando jugó la primera mitad y se produjo la lesión.

Verdés y Viti podrían estar en condiciones de volver la próxima semana al equipoEl técnico desconoce los plazos para el regreso de Fabbrini a la competición

Anquela se refirió ayer al centrocampista, del que dijo que en el partido ante el filial lo vio «bien», considerando que «le falta jugar y ahora tiene que ir poco a poco, pero su vuelta fue lo más positivo». Además, el técnico destacó que el futbolista tiene «una actitud maravillosa, como siempre, que es lo primero que se pide en este equipo; no se pide nada que no sea competir y dar el nivel que requiere jugar en el Oviedo».

Respecto a lo que espera de Hidi, el entrenador reconoció que se le vio poco por llegar tarde a la pretemporada y la posterior lesión, pero consideró que les puede dar «esa presencia y ese poderío en medio campo que hasta ahora, al no tener mucha gente, no hemos podido demostrar».

Otro de los que volverá mañana es el defensa Carlos Hernández, tras cumplir sanción y del que el entrenador dijo que es un jugador «importante porque es el que viene jugando, pero, como todos, la importancia se demuestra en el campo y ese es el único camino a seguir».

En cuanto a Mossa y Christian Fernández, se mostró optimista y confiado en que estén en condiciones, aunque prefiere esperar al entrenamiento de esta mañana. Por su parte, Viti y Verdés evolucionan bien y anunció que «la semana que viene será clave para ellos y espero contar con alguno».

Por último, el técnico no se quiso aventurar sobre el regreso de Fabbrini, del que dijo que no tiene ni idea de cuándo podrá estar disponible y comentó que «ojalá venga y lo haga como un tiro. Pero esas lesiones son complicadas, de mucho tiempo, y varitas mágicas no creo que tengan en ningún lado. Si fuera así todos irían a ponerse bien en tres meses».