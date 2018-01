«En Huesca nos vamos a encontrar a un rival muy parecido a nosotros» Carlos Hernández conduce el balón durante un ejercicio. / HUGO ÁLVAREZ Carlos Hernández señala que «en Segunda no puedes hacer cuentas de dónde vas a sacar puntos» y afirma que los azules tienen «mucho margen de mejora» I. ÁLVAREZ OVIEDO. Miércoles, 3 enero 2018, 01:24

Con la seguridad que le otorgan sus buenos resultados el pasado mes, el Real Oviedo visitará este domingo al Huesca, un equipo en el que permanece la huella de Juan Antonio Anquela. Al menos para Carlos Hernández, que para describir al equipo aragonés ayer puso el foco en las similitudes que guarda con el conjunto carbayón.

«Nos vamos a encontrar a un rival muy parecido a nosotros, con intensidad, que aprieta», auguró el central jienense, que no ocultó que los azules visitan «un campo difícil» para enfrentarse a un rival «que está haciendo las cosas bien» y «no es casualidad» que lidere la clasificación, pero afrontan ese choque con ambición.

«Tenemos que sacar algo de allí como sea», proclamó al andaluz, reacio a valorar el choque de una forma distinta por la magnitud del adversario. «En Segunda División no puedes hacer cuentas de dónde vas a sacar puntos y dónde no. Al final son tres puntos más y vamos a ir a competir», apostilló el exzaguero del Lugo, que no ocultó que «a cualquier futbolista le gusta jugar con la gente de arriba» y ahora los oscenses «a priori son un rival directo».

Para frenar al equipo que comanda la clasificación, apuesta con encarar el compromiso «con tranquilidad» y las misma directrices sobre las que se han cimentado los últimos triunfos azules, en las que cobra capital importancia la solvencia defensiva. «Sabemos que la clave de Segunda División es encajar poco y el equipo está siguendo esa línea», recordó el zaguero, que cree que esa solidez sin balón «a final de temporada dará muchos puntos» y está satisfecho porque «todo el equipo se sacrifica». El jienense, que indicó que «queda mucho» campeonato, considera que el conjunto carbayón «tiene mucho margen de mejora» y confía en aprovecharlo en un 2018 en el que desea «que el equipo no baje el nivel que está dando».