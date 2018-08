Ibrahima Baldé será presentado hoy en el Tartiere y la plantilla descansa dos días

Tras cuatro semanasde pretemporada, la plantilla oviedista disfruta por primera vez de dos jornadas consecutivas de descanso. No se ejercitó ayer ni lo hará hoy, para volver al trabajo mañana en doble sesión.

Lo que sí tendrá lugar este mediodía es la presentación oficial del último fichaje del conjunto oviedista, el delantero Ibrahima Baldé, que fue anunciado el pasado viernes y el sábado ya se entrenó con sus nuevos compañeros. El nuevo jugador azul no perdió el tiempo desde su llegada a Oviedo y mientras sus compañeros disputaban el triangular en El Berrón, él se entrenaba en El Requexón, algo que está previsto que vuelva a suceder hoy, con el objetivo de ir adquiriendo el ritmo de competición que tienen sus compañeros.

El delantero senegalés, que ha firmado por dos temporadas con opción a una tercera, había hecho la primera parte de la pretemporada con el Cluj, mientras que en los últimos días, mientras resolvía trámites burocráticos, se ejercitó por su cuenta.

La primera oportunidad para ver al nuevo jugador azul podría llegar el próximo miércoles, en el encuentro que los de Anquela jugarán ante el Huesca en la localidad vitoriana de Olaranbe. Ese no será el único compromiso para los azules de la semana, ya que el último amistoso de la pretemporada será el sábado en Foz, donde se medirán al Deportivo.

En El Berrón no tuvieron minutos Forlín ni Edu Cortina por unas molestias, pero no se trata de ninguna dolencia grave, por lo que se espera que ambos estén mañana trabajando con normalidad con el resto de compañeros. En los casos que habrá que esperar es en los de Aarón Ñíguez y Folch, que se retiraron en el partido ante el Valladolid por sendas molestias y tendrán que ser sometidos a pruebas, aunque parece que en ambos casos se trata de lesiones leves.