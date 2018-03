«La imagen que ofreció el Oviedo me deja satisfecho» Anquela sale del banquillo para dar una indicación. / JUAN OBRERO Anquela lamenta que no fueran capaces de sentenciar el encuentro en una de las ocasiones de las que dispusieron en la segunda mitad R. J. GARCÍA CÓRDOBA. Domingo, 25 marzo 2018, 06:59

Juan Antonio Anquela acabó el partido con gesto contrariado. Especialmente por la forma en que al equipo se le escaparon dos puntos en el Nuevo Arcángel. Sin embargo, dijo sentirse satisfecho con el trabajo de sus hombres y por la mejoría en el juego ante un rival que llegaba después de cuatro triunfos consecutivos.

«La imagen me deja satisfecho», hizo hincapié el entrenador azul, que destacó que «el equipo ha luchado, peleado hasta el último segundo, lo hemos tenido muy cerca» y reconoció que una victoria «hubiera sido un triunfo muy importante y bonito para nosotros».

Anquela asumió el empate, pero lamentó «haber tenido un par de ocasiones para rematar el partido». «Pero al no hacerlo, en una jugada aislada nos han empatado porque el rival no ha tenido demasiadas ocasiones de gol», prosiguió el entrenador, que negó que su equipo hubiera sido conformista en la segunda mitad. Pero sí lamentó que «cuando tiene que aparecer la gente que tiene que 'matar' el partido nos cuesta un poco y damos opciones al rival». En este aspecto, abundó en que eso es algo que no es nuevo: «Nos ha pasado ya en muchos partidos, tener el 0-2...». En definitiva, el técnico señaló que los suyos dieron en Córdoba «un nivel más que aceptable».

La falta de acierto en alguna de las ocasiones de la segunda mitad fue la clave para el entrenador, que, por el contrario, vio cómo el rival fue capaz de empatar en una segunda jugada, pero eso, a su juicio, no empaña que «el equipo ha competido muy bien».

«Muchos argumentos»

Anquela se quedó con que el grupo fue capaz de tener el encuentro casi siempre donde querían y que lo hicieron sobreponiéndose a un rival que tenía «mucha calidad y muchos argumentos». «Un rival que venía de hacer resultados positivos consecutivos. Creo que hemos tenido el partido casi siempre medio controlado», hizo hincapié el titular del banquillo azul.