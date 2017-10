Real Oviedo Real Oviedo | Intensidad y paciencia, el camino para la mejoría azul El oviedista Aarón Ñíguez, con Toché al fondo, intentar irse de un contrario en el encuentro del pasado domingo ante el Barcelona B. / SERGIO ROS Anquela reconoció tras el encuentro ante el Barcelona B que deben «hablar» para mejorar muchas cosas en el juego | El técnico dejó entrever cierta «falta de intensidad» en algunos momentos del partido para explicar el bajón que sufrió el equipo RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 10 octubre 2017, 03:11

El Real Oviedo ha sumado dos de los últimos nueve puntos en juego y lo ha hecho después de tres partidos marcados por la irregularidad en el juego del equipo, capaz de combinar buenos y malos momentos. La conclusión de Anquela tras el empate en el Mini Estadi es que deben mejorar y apela a dos aspectos que quiere tratar de combinar: la intensidad y la paciencia.

El técnico, que da por bueno un empate «cuando no se puede ganar», fue muy claro al asegurar que el equipo sigue teniendo algunas carencias que debe subsanar y reconoce que el Oviedo «tiene que mejorar muchas caras, mirarnos a la carita y decirnos las cosas que nos interesan para seguir creciendo, porque en Segunda hay que sumar de tres en tres».

A este respecto, el preparador jienense ya dejó alguna pincelada de lo que cree que le faltó al equipo en la primera mitad, donde salvo en los primeros minutos estuvo a merced del rival. A este respecto, admitió que en el descanso, entre otras cosas, les dijo a sus jugadores que «sin intensidad no se puede competir».

Sin embargo, no parece que el técnico se refiriera con sus palabras a falta de actitud pero sí a estar más metidos en el juego, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Desde la pretemporada, el entrenador está inculcando a los suyos que no se ahorren esfuerzos en ningún momento, ni en los entrenamientos, ni tampoco en los partidos. Y no solo a la hora de defender. El tecnico quiere intensidad con el balón, en el campo contrario y exige a los jugadores de banda que encaren a los rivales y traten de desbordar para llegar al área contraria por los costados.

Otro aspecto que preocupa al entrenador es la atención en las acciones a balón parado, que en Segunda están en el origen de muchos de los goles que se marcan. El equipo ha tenido problemas en varios partidos tanto con los saques de esquina como con faltas que le costaron encajar algún gol.

En el partido ante el filial del Barcelona, el gol llegó después de una contra que se pudo parar antes, algo que también podría entrar en el saco de la falta de atención que Anquela quiere que los suyos mejoren.

La intensidad que el técnico reclama también tiene que ver con las posesiones de balón, en la que se han producido algunas pérdidas que dan la oportunidad al rival para iniciar contraataques y generar peligro.

Otro de los aspectos que, de forma general, pide a los suyos el entrenador es paciencia. Lo hizo en víspera de jugar ante el Cádiz y el equipo cumplió con ello, lo que le permitió sacar adelante el partido ante el entonces líder de la categoría.

Entre las claves para que el equipo mejorara en la segunda mitad ante el Barcelona B, Anquela apuntó que fueron un equipo «con más descaro arriba, tuvimos más paciencia y más el balón». En el encuentro ante el Albacete, el técnico puso como una de las causas del mal juego del equipo la falta de fluidez con el balón, algo que permite al rival estar más cómodo y recuperar pronto para poder atacar.

En definitiva, Anquela tiene claro que es el momento de lograr mejorar varios aspectos del juego, pero sin perder aquellas cuestiones que se están haciendo bien. En el haber del equipo es que hasta ahora no ha perdido la cara en ningún partido y el equipo siempre ha tenido momentos de superioridad ante el rival. Sin embargo, le falta continuidad para mantenerlos durante fases más largas. El equipo tendrá ahora dos partidos en cuatro días en los que necesita dar un paso al frente para consolidarse en la clasificación y, sobre todo, seguir creciendo como equipo algo que se espera se vea favorecido por la recuperación de efectivos que permitará al técnico tener más alternativas.

