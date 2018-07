Javi Muñoz: «No dudé cuando se me planteó el Real Oviedo»

El mediocentro Javi Muñoz, cedido por el Deportivo Alavés para la presente temporada, fue presentado como jugador del Real Oviedo tras su primer entrenamiento con su nuevo equipo. El madrileño reconoció que no tuvo dudas a la hora de decantarse por un club que considera «un histórico del fútbol español». «Es un gran club, y me han hablado maravillas de él así que no dude cuando se me planteó la posibilidad de venir. Es una entidad muy ambiciosa y vengo a trabajar», comentó el futbolista, que la pasada campaña compitió en las filas del Lorca CF.

Precisamente esa experiencia en el club murciano, que no pudo evitar el descenso, le sirvió al centrocampista para evolucionar a título individual como jugador, lo que le acabó por abrir las puertas del Alavés primero y del Real Oviedo después. «Fue una temporada difícil a nivel colectivo, pero a nivel individual crecí bastante porque es una categoría muy exigente y eso te da las pequeñas cosas que te faltan. Es un orgullo que ambos equipos se hayan fijado en mí y trataré de devolver esa confianza sobre el campo», explicó el joven futbolista.

Muñoz señaló que tanto la dirección deportiva como el técnico, Juan Antonio Anquela, ya le han transmitido «sus ideas para esta temporada», y se define a sí mismo como «un jugador trabajador al que le gusta estar en contacto con el balón». «Siempre que me toque jugar ayudaré en lo máximo posible desde mi posición, no sé qué se pedía antes, pero ahora vamos a intentar hacer un buen juego colectivo», avanzó el propio futbolista azul.

Los carbayones prosiguieron de viernes con una pretemporada que llega a su cuarta jornada de trabajo. Muñoz fue la principal novedad en la primera de las dos sesiones previstas, y Carlos Martínez la principal ausencia, ya que inició el entrenamiento pero no lo completó con el grupo.

