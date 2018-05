Anquela quiere que suba el Real Oviedo o alguno de los equipos a los que entrenó

A Juan Antonio Anquela el último encuentro de Liga frente al Huesca le queda muy lejos. Está centrado, insiste, en el partido del sábado, ante el Osasuna. No obstante, sobre la posibilidad de que una victoria del Real Oviedo sobre su ex equipo pueda ayudar al Sporting, recurrió al sarcasmo: «Si se me ocurre decir lo que dijo Marcelino el año pasado...».

En el transcurso de una entrevista en el programa Tiempo de Juego de Cope, el técnico azul dejó claro que su objetivo es lograr el ascenso con el Real Oviedo y que luego sus preferencias en cuanto a otros equipos es alguno de los que entrenó: «Si no podemos ascender nosotros me gustaría que lo hiciese alguno de los equipos en los que he estado». Al mismo tiempo, no oculta su preferencia: «Al Huesca lo quiero de una forma especial pero nosotros tendremos que competir y respetar a todo el mundo».

Anquela espera que el encuentro del pasado domingo, ante el Lorca, sea un punto de inflexión porque «los últimos partidos no han sido nada buenos». Avisa, además, de que «habrá Liga hasta el último partido», mientras insiste en que a él «solo me preocupa Pamplona».

El técnico eludió pronunciarse sobre posibles candidatos al ascenso directo e incluso al 'play off' sobre lo que dijo que «no se lo que va a pasar. El Zaragoza esta cerca también, el Sporting sigue ahí... Los tres que hay arriba ahora mismo son los mejores y los números lo dicen».

