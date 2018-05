Anquela desea que todos sus jugadores estén listos porque «serán necesarios»

El pasado martes, Juan Antonio Anquela mantuvo una charla de tres cuartos de hora con el capitán del equipo Miguel Linares. El entrenador azul desveló ayer que entre las cosas que trataron se encontraba lo que al él más le preocupa: «No dejar a nadie en el camino» porque, dijo, «el fútbol ha cambiado mucho». En este sentido, destacó la importancia de los capitanes, que «antes te arrinconaban y te decían: como no juegues aquí..., como no corras...».

Por eso, el técnico insistió en que «los capitanes tienen que tirar de esas cosas. Pero eso ya no se lleva. Cada uno, a lo suyo... No. Lo mío es lo mismo que lo tuyo». Además, considera clave que todos los jugadores estén preparados: «No podemos dejar a nadie, no sabemos lo que va a pasar. Igual el próximo día tenemos que usar a un jugador que no va ni convocado. Aquí han jugado todos».

Además, Anquela apeló a ser claro con los jugadores que no han disfrutado de muchos minutos y se preguntó: «¿Tú estás cabreado conmigo? Pues, yo más contigo». Y recordó que «sabemos de nuestras limitaciones y de nuestras virtudes. Son muy simples, hay que dar el 100% y un poquito más si se puede. Así hemos sido muy competitivos y cuando dejamos de hacerlo todo el mundo quiere jugar contra el Real Oviedo».

Respecto al rival de mañana, el entrenador no ahorró elogios y dijo que, «si lo miras y analizas, es un equipo poderoso en todo. Hubo partidos que no ganó en casa, pero ha tenido ocasiones de gol y ha jugado bien al fútbol». También quiso hacer hincapié en que «tiene muy buenos futbolistas y delanteros que jugarían en cualquier equipo, tiene bandas, tiene todo... Es un conjunto de Primera».

