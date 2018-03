Anquela ensaya con varios esquemas en una sesión en la que no participa Ramón Folch

Con la vista puesta en el choque ante el Granada, Juan Antonio Anquela trabajó ayer los automatismos defensivos y ofensivos de su equipo en una sesión en la que no participó Ramón Folch, única ausencia ayer junto al lesionado Olmes García. El centrocampista de Reus, que regresará este domingo al once inicial tras cumplir su encuentro de sanción el pasado viernes ante el Tenerife por acumulación de cartulinas amarillas, no se ejercitó con el resto de sus compañeros por precaución.

El entrenamiento, que comenzó con una breve charla entre el entrenador oviedista y el capitán Miguel Linares, el técnico jienense probó con diferentes esquemas en uno de los ejercicios realizados en una mitad de campo, en la que mezcló habituales titulares y suplentes, que se alternaron entre una zaga de tres centrales y otra de cuatro efectivos. En ambas, el veterano preparador hizo hincapié en la importancia de mantener la correcta distancia entre líneas. Volvió a repetir presencia el ariete del filial Steven, con el que Linares se mostró muy cercano. Ante las bajas en ataque, el joven delantero podría tener su segunda oportunidad en la categoría de plata este domingo.

Síguenos en: