Anquela: «Ahora es el momento de la verdad»

Juan Antonio Anquela reconoce que el Real Oviedo no está atravesando un buen momento de resultados, pero eso no le impide afirmar que ahora que llega la hora de la verdad están en condiciones de lograr el objetivo. El técnico jienense asume que están atravesando un «bajón grande de resultados», ante lo que considera importante tener «la tranquilidad suficiente. «Aquí no es fácil de encontrar, pero la intentaremos buscar», comentó.

El entrenador del conjunto oviedista es consciente de que llega «el momento de la verdad, queda muy poco». Recalcó que lo que necesitan es «estar en ese momento con vida», algo que considera que es así y trata de trasladárselo a sus jugadores, de los que aseguró estar «muy orgulloso de su trabajo». No obstante, advirtió que lo importante es ver la realidad y huir de los «aires de grandeza», ya que sabe que en el fútbol «están esperando a que saques el pecho para cortarte la cabeza». Un contexto que es más patente en Segunda División, una categoría que considera «una batalla en cada partido, en la que el que no esté preparado para afrontarla pasará problemas».

El técnico andaluz reconoce que las semanas tras una derrota siempre son más complicadas, pero que es algo que se puede superar a base de trabajo. En este sentido, se centra en el encuentro de mañana, que considera va a ser «precioso, va a haber un ambiente de fútbol bonito, con nuestra gente como siempre. «A ver si somos capaces de competir, de hacer lo que venimos haciendo durante todo el año», afirmó el andaluz, que tiene claro que «este equipo cuando hace las cosas como se requiere, es muy fácil, cuando somos simples y cuando hacemos lo que sabemos somos un rival capaz de competir y de ganar en cualquier sitio».

En la primera vuelta la mejor racha del equipo comenzó en el segundo tiempo del encuentro ante el conjunto lucense. «En la primera parte fueron infinitamente mejores que nosotros, jugaron muy bien, pero en la segunda logramos darle la vuelta al partido», recordó el técnico azul, que confía en que sean capaces de repetirlo y «seguir por ese camino».

Para ello, lo que quiere es ver un equipo «con personalidad» y que mantenga sus virtudes, que pasan por «apretar arriba, intentar tener el balón y jugar lejos de nuestra portería». En definitiva, el jienense quiere «un equipo que sea capaz de competir», algo que deja claro que no es solo correr, sino también «jugar bien al fútbol, estar bien ordenados, ganar al rival en facetas que en Segunda División son importantísimas como son las segundas jugadas y los duelos individuales». En este sentido insistió en que no se trata de «ir con la espada, a dar saltos y cortar cabezas». «Nosotros no somos de cortas cabezas, no vamos a cortarle la cabeza a nadie, nosotros lo único que queremos es ser un equipo que sepa en la categoría en la que está y cómo se consiguen los objetivos en esta categoría, que es a base de trabajo y de sufrimiento», explicó el técnico, que insiste en que será a base de «jugar bien, y se juega bien de muchas maneras». Para ello, espera que los jugadores sepan «lo que quiere y necesita este club, y necesita este equipo de él».

