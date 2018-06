Juan Carlos: «Estuve expuesto 42 jornadas con la pistola en la cabeza» Juan Carlos. / ELOY ALONSO El meta balear confiesa que se va «vacío» y cree que «en los malos momentos se me ha reventado y en los buenos se me ha tapado» I. Á. OVIEDO. Jueves, 7 junio 2018, 04:05

Cincuenta y siete partidos componen la trayectoria de Juan Carlos en el Real Oviedo, . El cancerbero nacido en Calviá analizó en una entrevista concedida a Radio Asturias, en la que confesó sus sensaciones en las dos últimas temporadas en la capital del Principado.

«Si en el mundo del fútbol profesional los años son intensos, en el Oviedo siempre se magnifica todo un poco más. Si tengo que decir una palabra de cómo me quedo, sería vacío. Me quedo vacío», expresó el guardameta balear, que enfatizó que fueron «duros estos años». «El primero fue muy bueno, pero también tengo esa sensación de que en los malos momentos se me ha reventado y en los buenos quizás se me ha tapado algo», resumió el portero de 30 años, que se sintió observado de forma minuciosa en la campaña de su estreno en la entidad carbayona.

«Lo bueno pasaba en balde y lo malo se multiplicaba por diez. ¿Por qué? No lo sé. Estuve expuesto 42 jornadas con la pistola en la cabeza. Salía al campo sabiendo que a la mínima me iban a apretar», rememoró el portero formado en la cantera del Villarreal, que hizo autocrítica respecto a la pérdida de su condición de titular antes del ecuador de la recién finalizada temporada.

«Es fútbol. Alfonso ha hecho un año magnífico, se lo dije a él. En los primeros partidos tuve luces y sombras y ahí me cuesta la titularidad. Luego hubo situaciones externas que también me hicieron mella», indicó Juan Carlos, que insta a la afición carbayona «a remar» y «poner las notas una vez terminada la temporada».

