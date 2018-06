Los jugadores agradecen el apoyo de la afición a lo largo del curso Los 'tuits'. Sobre estas líneas y a la derecha, los mensajes de agradecimiento de los oviedistas Ramón Folch, Aarón Ñíguez, Mossa y Alfonso Herrero. / E. C. La pretemporada del conjunto ovetense está previsto que comience el 9 de julio en las instalaciones de El Requexón R. J. G. OVIEDO. Lunes, 4 junio 2018, 01:25

La decepción final de no haberse metido en el 'play off' no supuso ninguna recriminación por parte de la afición a los jugadores, a quienes el público despidió el pasado sábado con una ovación al término del último encuentro liguero. Los futbolistas lo agradecieron en el mismo terreno de juego y también en la redes sociales.

Sobre el césped del Carlos Tartiere uno de los protagonistas fue el delantero Linares, quien como capitán se dirigió a los aficionados y les mostró la gratitud de la plantilla por el apoyo recibido a lo largo de toda la temporada. El incierto futuro del delantero hizo que sonara a despedida, pero no se conocerá con certeza hasta que no se reúna con el club. También fue de los más aplaudidos el defensa Christian Fernández, que también agradeció a los aficionados del Fondo Norte su apoyo.

Otros componentes de la plantilla lo hicieron en sus cuentas personales de la red social Twitter. El portero Alfonso escribió un mensaje en el que decía «gracias a todos por tantísimo apoyo. La unión del equipo y la afición llevará a este club donde merece», para explicar después que «nos vamos con la desilusión de no poder conseguir el objetivo, pero vacíos después de darlo todo por este escudo. #vamosOviedo #volveremos».

El centrocampista Folch también se dirigió a la afición por el mismo medio: «Lo hemos dado todo, y a pesar de ello nos hemos quedado a las puertas. Gracias por vuestro apoyo durante toda la temporada, merecisteis más». El defensa Mossa fue otro de los que quiso expresar su gratitud a los seguidores azules por su fidelidad a lo largo de la temporada: «No es el final que queríamos, pero nos vamos vacíos y con la cabeza alta. El mejor premio es que estéis orgullosos de nosotros. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre». Finalmente, Aarón Ñíguez, que también felicitó a Anquela por su renovación, escribió: «Luchar hasta el último minuto del último partido. Gracias afición por el apoyo durante toda la temporada. #volveremosconmasfuerza #orgullovalorygarra».

Por otra parte, el club azul confirmó que el equipo iniciará la pretemporada el 9 de julio en las instalaciones de El Requexón. Está previsto que para la próxima temporada en Segunda se adelante el comienzo de la competición, que se iniciará el fin de semana del 18 y 19 de agosto.