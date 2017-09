El lateral trabaja para contar para el entrenador Jueves, 28 septiembre 2017, 00:37

El defensa Mossa no está teniendo muchas oportunidades en el inicio del campeonato, pero confía en ganarse la confianza del entrenador. «Trabajo para eso», dijo antes de recordar que tuvo «dos oportunidades, en Copa del Rey y contra el Sporting en banda y creo que las aproveché muy bien y eso es lo que me permite estar tranquilo y me da fuerza, saber que estoy haciendo el trabajo bien» .

El valenciano está tranquilo con su trabajo en los entrenamientos y cuando tiene la oportunidad de jugar, pero reconoce que le gustaría jugar más. «Uno cuando empieza la Liga siempre quiere jugar los 42 partidos, esa es mi meta, pero hay competitividad en el puesto, el míster tiene su decisión personal y cree en cada momento lo que puede ser mejor para el equipo», indicó. No obstante, asume que eso es una decisión del entrenador. «Uno cuando viene a un equipo quiere jugar y luego el míster me ofrece lo que cree conveniente y yo voy a intentar aprovecharlo», concluyó.