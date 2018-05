'Lim-piao' y 'fu-mao', «los chinos que sacan del once»

El técnico azul recurrió ayer a la ironía para explicar la salida de jugadores del once, al mismo tiempo que reiteró su confianza en jugadores como Hidi y Aarón Ñíguez. Al ser preguntado por la ausencia en la alineación de Aarón Ñíguez en las últimas jornadas, el técnico tiró de chascarrillos para explicarlo. Inicialmente aclaró que los jugadores son los que se sacan del equipo y dijo que «mi confianza en Aarón es plena y para nosotros es un futbolista importantísimo, pero tiene que estar al nivel que queremos». Fue entonces cuando bromeó señalando que los futbolistas son los que «visitan a los chinos 'Lim-piao' y 'Fu-mao', no han venido a verte los dos chinos, has ido tu a verlos». En cualquier caso, insistió en que «en Aarón confió a muerte, porque es bueno, y los buenos tienen que aparecer, pero un equipo de fútbol se compone de muchas cosas más y a los buenos es a los que hay que exigirle, y bastante más que al que lo da todo y hace lo que puede», dijo el técnico.

En cuanto al húngaro Patrik Hidi, el entrenador valoró su aportación en la primera mitad del encuentro ante Osasuna- «Estuvo bien hasta que aguanto el físico, en la segunda, el equipo se hizo más largo y entre todos no hicimos el trabajo que tuvimos que hacer».

En ese sentido, destacó la mala fortuna del centrocampista en su primera temporada en el conjunto azul «ha tenido mucha mala suerte, vino sin pretemporada, cuando jugaba bien se lesionó, luego tuvo un problema familiar, que a todos nos afecta, pero el chaval no ha dejado de currar nunca y es un futbolista honrado». Prueba de la confianza que tiene en el húngaro es que dijo que «este año igual no se le podrá ver, pero el año que viene con pretemporada puede ser importante en cualquier sitio».

Sobre la posibilidad de cambios en el once para mañana dijo que habrá alguno, pero no quiso adelantar cuales podrían ser. Lo que parece seguro es que el equipo volverá al doble pivote y entrará un centrocampista ofensivo, que podría ser Aarón Ñíguez o Fabbrini. El que es seguro que volverá al once es Mossa.

La plantilla se volverá a entrenar esta mañana y, posteriormente, el técnico facilitará la convocatoria para el encuentro de mañana.