Real Oviedo | Un partido de «pura pasión»

El jugador que más temporadas lleva en el actual Real Oviedo es el delantero Miguel Linares, por lo que es consciente de lo que significa para la afición el encuentro del próximo domingo. El resumen de lo que supone el enfrentamiento ante el Sporting es para el de Fuentes de Ebro «pasión». «Pasión de lo que sienten las dos aficiones por sus equipos. Aquí en Asturias se vive mucho el fútbol», indicó. En su caso conoce bien lo que supone para los aficionados azules: «A mí me toca vivir la del Oviedo, que lo que sienten los aficionados por este escudo es pura pasión».

El delantero azul respondió ayer a las palabras del sportinguista Carlos Castro en las que aseguraba que el Oviedo no es favorito por mucho que diga la clasificación y que esa condición corresponde al Sporting. «Mejor para ellos», espetó el delantero antes de recordar que esto es Segunda División y hay que respetar a los rivales. «Nosotros vamos hacerlo con todos los rivales tanto sea el Sporting como la semana que viene el Cádiz o al Almería la semana pasada, nos da igual quien venga, nosotros tenemos que tratar de conseguir los tres puntos sea quien sea el rival».

En la misma línea, el ariete indicó que para los jugadores la semana es tranquila. «Igual que el resto porque nos jugamos tres puntos como otro partido cualquiera», señaló. No obstante, reconoce que «es verdad que para la afición es especial y para nosotros también porque el hecho de que para ellos sea especial nos hace tener ese plus de motivación».

«Nosotros vamos a seguir respetando a todos los rivales, sea el Sporting o cualquiera»

Ni siquiera la diferencia en la clasificación va a influir en el desarrollo del encuentro. A juicio de Linares, «en esta categoría te da igual jugar contra el primero que contra el último». Respecto al Sporting, reconoce que se trata de «un gran equipo al que respetamos, como lo hicimos la semana pasada con el Almería y lo haremos la semana que viene con el Cádiz».

El ariete tiene clara la receta a seguir, la misma que vienen aplicando desde el comienzo de la temporada: «Humildad y trabajo, que es lo que nos ha llevado a estar ahí arriba. Estos son tres puntos importantes que queremos conseguir para seguir ahí arriba».

El Carlos Tartiere se llenará el próximo domingo, algo que Linares ya ha vivido y por eso es consciente de que el aliento de la grada no les va a faltar: «La afición va a estar con nosotros, como siempre. Es verdad que el domingo va a haber más afición, pero estos seguidores siempre están a muerte con el equipo».

Lo que tiene claro el delantero es que los jugadores tienen que aislarse porque «en estos momentos, la sobremotivación y la sobreexcitación no son buenas consejeras».

Sobre las posibilidades de jugar que tienen él o Toché, el delantero comentó que «es el míster el que le tiene que ver a él o a mí». «Bendito problema que tiene el míster de tener que elegir. Si me pone a mí estaré encantado y daré al máximo y si no me pone trataré de apoyar a los compañeros», apostilló.

