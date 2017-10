Linares, siempre presente para el técnico azul Miércoles, 11 octubre 2017, 03:23

Anquela rompió ayer una lanza en favor del delantero Miguel Linares, del que dijo que siempre lo tiene presente. El técnico reconoció, sin embargo, que «está teniendo un problema, que es que ha tenido alguna para meter y no la ha metido». No obstante, se mostró satisfecho con su actitud. «En cuanto a trabajo, a Miguel no se le puede pedir más e implicación tampoco se le puede pedir más», indicó. Por eso, afirmó que siempre está «en la línea de salida», pero que tiene que ver el momento en el que le interesa contar con él, insistiendo en que «su implicación y ganas están por encima de cualquier duda».

También confirmó la presencia de Mossa en el once. Una decisión que «la verdad que es fácil, no hay que darle más vueltas». Mientras que «en lo demás variaremos poco, nosotros jugamos de una manera e intentaremos seguir por ese camino».