La lista no está cerrada y pueden entrar más jugadores Martes, 3 julio 2018, 03:50

Aunque el club dio ayer una lista de siete canteranos, no está descartado que algún jugador más se pueda sumar a ella en los próximos días. Una opción sería que entrara alguno de los fichajes en los que trabaja el filial para completar la plantilla. Lo que está claro es que los jugadores que compaginarán los dos equipos serán los sub 23, ya que pueden actuar indistintamente en ambas categorías. En el caso de los porteros, el límite para poder alternar entre el primer equipo y el filial es de 25 años. Entre los que realizaron la pasada pretemporada no participará en esta ocasión el defensa Josín. Los otros dos jugadores del filial que habían estado con Anquela fueron Ander Mediavilla y Sandoval.