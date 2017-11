Llega la hora de Linares Linares tiene muchas opciones de regresar a la alineación del Real Oviedo para suplir la baja por lesión de Toché. / ELOY ALONSO El delantero aragonés apunta a ser la alternativa para sustituir en el once al lesionado Toché, tras un inicio de Liga con poca presencia en el equipo R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 4 noviembre 2017, 01:49

La lesión de Toché deja al Real Oviedo huérfano de su mejor artillero de las últimas temporadas y obliga al técnico a buscarle un sustituto. Las alternativas de la plantilla son Miguel Linares y Owusu. Todo apunta a que el aragonés recuperará el domingo la titularidad que esta temporada de la que solo disfrutó en dos ocasiones.

Linares, que cumple su cuarta temporada en el conjunto azul y es uno de los capitanes del equipo, fue una pieza clave del ascenso del conjunto ovetense a Segunda, en una temporada en la que logró 27 goles en Liga.

Sin embargo, tras el ascenso, y en especial con la llegada de Toché, perdió algo de protagonismo, aunque también contribuyó con goles en las oportunidades que tuvo. En la temporada de Segunda B, Linares disputó 36 encuentros de Liga, todos ellos como titular y sumando 3.170 minutos.

En la siguiente campaña, en Segunda, su presencia en el equipo fue menor, ya que disputó 24 encuentros, solo 14 como titular, acumulando 1.282 minutos. Esa temporada logró seis goles.

En la pasada campaña recuperó una mayor presencia, de la mano de Fernando Hierro, lo que le permitió jugar 35 encuentros, 26 de ellos como titular, con un total de 2.034 minutos disputados. Una de las novedades del pasado curso fue que en muchas ocasiones dejó la delantera para ocupar plaza en la banda. El aragonés cerró el año marcando ocho goles.

En la presente temporada el sistema de Anquela, con un solo delantero, le restó opciones de estar en el equipo, aunque en las dos primeras jornadas en el Carlos Tartiere fue titular, como segundo punta. En total ha participado en diez encuentros, pero solo ante el Rayo Vallecano y Reus se hizo con un hueco en el once. En total suma 356 minutos y no se ha estrenado como goleador. La fortuna no le ha acompañado. Suma dos remates al larguero en su escasa participación en el once.

El pasado domingo, cuando se lesionó Toché a la media hora, Anquela optó por Owusu como sustituto del murciano, pero todo indica que el domingo ante el Lugo volverá al equipo titular. El técnico elogió a Linares y su trabajo para el equipo, lo que parece le va a otorgar la oportunidad de ser la referencia ofensiva del conjunto ovetense en un partido muy importante por la visita del líder de la categoría.