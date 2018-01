«Todo el mundo considera al Real Oviedo como candidato al ascenso»

El próximo sábado visita el Carlos Tartiere el Almería, un equipo que esta temporada tiene el objetivo de mantener la categoría. El conjunto andaluz llega con Lucas Alcaraz en el banquillo, un técnico de sobrada experiencia en la categoría además de Primera División, que en las últimas jornadas ha logrado que el equipo se vaya alejando de la zona de peligro. El técnico granadino estuvo hace unos años cerca de ser entrenador del conjunto oviedista, cuando Quique Pina estuvo cerca de hacerse con el control de la entidad.

-Vuelve a Segunda seis temporadas después, ¿cómo ha encontrado la categoría?

-Es parecida a la que conocía de etapas anteriores, pero no es lo mismo porque antes porque no existía ayuda al descenso que ahora tienen los equipos que vienen de Primera. Antes dependía más de quien gastara más o menos, ahora está más jerarquizada por esa ayuda, que condiciona mucho las plantillas. En cuanto al juego de los equipos es muy similar a la de otras etapas y los partidos siempre son muy igualados y al final se ganan o se pierden por detalles.

«El conjunto azul es un equipo sólido, encaja pocos goles y eso es muy importante»

-¿Porque se decidió por aceptar la oferta del Almería?

-Es un equipo en el que ya había estado antes y le tengo un cariño especial. Esta temporada asumí el reto de tratar de evitar el descenso, pero el objetivo está a más largo plazo. La idea, cuando decido aceptar la oferta que me presentaron, es que en la próxima temporada se puede hacer algo más creativo con los recursos que hay y formar un plantilla más competitiva para afrontar de otra manera el campeonato. Lo que está claro es que este año el único objetivo es salvarnos y el próximo a ver si, con los mismos recursos, podemos formar un equipo más competitivo, que nos permita aspirar a otras cosas.

-Es el entrenador que más partidos lleva en la categoría y con dos ascensos, con el Recreativo y el Murcia.

-Eso es porque llevo muchos años en esto del fútbol. La temporada en la que debuté en Segunda me encontré en la categoría equipos como el Atlético de Madrid, Sevilla y Betis, algo que no es muy habitual. A partir de ahí he conocido todo tipo cosas en Segunda División.

-Desde su llegada, ha tenido que lidiar con una sucesión de bajas a causa de las lesiones.

-Sin duda, y pese a ello el equipo está dando la cara en todos los partidos. No es normal tener siete u ocho bajas para cada encuentro. Es cierto que ahora estamos recuperando gente, pero todavía no tienen el ritmo de competición necesario, esperamos que en unas semanas esa situación pueda ir mejorando. En cada convocatoria estamos teniendo que utilizar a cinco o seis jugadores del filial y eso no es muy normal.

-¿Cómo intuye que será el partido ante el Real Oviedo?

-Muy complicado. El Oviedo juega en casa, donde está siendo muy fuerte y es un equipo que tiene recursos. Además, está con un buen estado de ánimo por los resultados que está logrando en las últimas jornadas y eso les ayuda. No obstante, nosotros estamos en un buen momento y tenemos armas para ponerle las cosas difíciles a cualquiera en un partido.

-¿Cómo ve al Real Oviedo esta temporada?

-Muy bien. Es un equipo muy sólido, que encaja muy pocos goles y en esta categoría eso es un aval muy importante. Además, en el banquillo tiene a un entrenador como Anquela, que si alguien conoce la categoría es él. Es un técnico con mucha experiencia, una trayectoria muy exitosa en todos los equipos en los que ha estado, sacando siempre lo máximo de los grupos a los que entrena, como demostró en su paso por el Alcorcón o en el Huesca la pasda temporada.

-Estuvo cerca de ser entrenador del conjunto azul hace unos años.

-Sí. El año en el que Quique Pina iba a entrar en el accionariado del club estuve cerca de llegar como entrenador. Se puede decir que estuve con las maletas hechas para irme a Oviedo, pero al final no se concretó la llegada de Pina y con ello se frustó la mía.

-¿Considera a los azules candidatos al ascenso?

-Lo considero yo y todo el mundo, es un equipo que se puede que esperar que esté en la lucha hasta el final de temporada por lo máximo. El inicio fue un poco titubeante, pero ahora está claro que es uno de los que puede pelear por el ascenso directo y por estar en el 'play off' en lo que resta de campeonato.

-¿Qué otros candidatos ve para pelear por el ascenso?

-En Segunda es difícil de decir, pero está claro que todos los que pasan ahora de 33 ó 34 puntos al final pueden estar en la pelea por estar en los puestos de arriba de la clasificación si tienen una buena racha.

