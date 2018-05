El Málaga pretende a Anquela, pero todo apunta a su continuidad en el Oviedo Juan Antonio Anquela. / E. ALONSO El técnico ha sonado en la lista de candidatos a entrenar a los malacitanos, pero su futuro solo se conocerá al final de la temporada R. J. GARCÍA OVIEDO. Martes, 1 mayo 2018, 01:44

La temporada toca a su fin y con ello empiezan los rumores de fichajes en todos los equipos, en especial en los que ya tienen definido su futuro. Uno de ellos es el Málaga que ya ha confirmado su descenso a Segunda y ya se encuentra planificando la próxima temporada. Entre los candidatos a ocupar el banquillo de la Rosaleda la próxima campaña, ha surgido el nombre del actual técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela.

Sin embargo, todo apunta a que el nombre del jienense no pasa de ser uno de los candidatos en una larga lista y, a fecha de hoy, su continuidad en el banquillo oviedista parece la principal opción tanto para el conjunto carbayón como para el propio entrenador.

En la lista de candidatos a dirigir al Málaga hay bastantes más nombres, como los de José Luis Oltra, Paco Herrera o Francisco Rodríguez, actual técnico del Lugo.

A lo largo de su carrera, Anquela siempre ha preferido firmar contratos de un año y al término de la temporada abordar su continuidad o no en los equipos. En el caso de esta temporada no parece que vaya a ser diferente, pero no hay motivos para pensar que la próxima temporada el técnico no vaya a seguir en el baquillo ovetense.

Con el equipo metido en la lucha por entrar en el 'play off' la renovación del técnico estará aparcada hasta el desenlace final. En cualquier caso, el trabajo del técnico es bien valorado por los responsables del conjunto ovetense y todo apunta a que se le ofrecerá al técnico la renovación cuando concluya la competición.

Por parte del entrenador tampoco parece que vayan a surgir motivos que le lleven a salir de Oviedo. El técnico siempre repite en sus ruedas de prensa que hacer un equipo no suele ser cosa de una temporada y que, a veces, se tarda varios años en lograrlo. El entrenador también ha reiterado en varias ocasiones lo contento que está en el conjunto ovetense y repite que está en el equipo en el que siempre quiso estar.

La presente temporada, más allá de los últimos malos resultados, está siendo buena para los azules y el trabajo del entrenador es satisfactorio, por lo que se mantiniene la tranquilidad y la principal alternativa es dar continuidad al proyecto iniciado esta temporada con Anquela. En cualquier caso el desenlace será cuando finalice la temporada y las partes se sienten a hablar.