La mancha de los encuentros lejos del municipal ovetense

El conjunto oviedista no ha sido capaz de mantener el ritmo de puntos lejos del Carlos Tartiere durante el año 2017 como visitante y eso fue lo que le costó la pasada campaña no entrar en 'play off'. En lo que va de la presente han mejorado sensiblemente, en especial en las últimas jornadas, con las victorias ante el Lorca y Sevilla Atlético.

En la pasada temporada los azules disputaron en el año 2017 doce encuentros como visitantes, en los que únicamente lograron ganar en dos ocasiones. Los triunfos llegaron frente al Mirandés y al Elche, a los ilicitanos en la última jornada. Además, cosechó tres empates y siete derrotas. El equipo de Hierro encajó varias goleadas en sus desplazamientos, acumulando veintiún tantos recibidos y logrando trece.

Este año las cosas empezaron mejor y los de Anquela han ganado en tres de los diez encuentros disputados, los mismos que empataron, con cuatro derrotas. Los azules han recibido fuera trece goles y marcado diez. Los oviedistas disputarán sus dos próximos encuentros a domicilio ante el Huesca y Rayo Vallecano.