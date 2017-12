Marianín: «No quisiera marcharme de esta vida sin ver a la Cultural y al Oviedo en Primera» Marianín, en un partido con la Cultural. El mítico delantero berciano vivirá un partido «especial» este sábado entre carbayones y leoneses, los dos clubes «de su corazón» DANI GONZÁLEZ Miércoles, 20 diciembre 2017, 18:19

Es una temporada especial para Mariano Arias 'Marianín'. El 'Jabalí del Bierzo' defendió durante seis años el escudo de la Culturaly durante cinco el del Real Oviedo. Esta campaña, tras el ascenso leonés, podrá ver a sus dos equipos en Segunda División. El punto álgido será este sábado, a partir de las 18 horas, cuando ambos equipos peleen por los tres puntos.

«Es un partido marcado para mi. Me recuerda a muchas cosas que viví en ambos clubes», cuenta Marianín a leonoticias.com, que reconoce que este partido es todavía más especial que los de Segunda B por estar ambos equipos en LaLiga 1|2|3. «Pero todavía sería mejor si los vemos en Primera», añade.

El mítico delantero de Fabero reconoce que Oviedo y Cultural son «los dos equipos de mi corazón». «No quisiera marcharme de esta vida sin ver a los dos en Primera. Es muy difícil, pero no imposible, y me haría una gran ilusión», explica.

«La Cultu ha tenido mala suerte con algunos arbitrajes»

Sobre el partido de este sábado, el berciano reconoce que es complicado aventurarse con un resultado. «El fútbol es imprevisible, será complicado para los dos. La Cultural parece que ha mejorado. No me disgusta su juego, pese a que la defensa está regular, pero en ataque están muy bien», comenta Marianín, que ve la Oviedo en un «gran momento».

Espera que la Cultural acabe «logrando la permanencia» y ha visto que es un equipo capaz de todo, como de ganar al Huesca, «el mejor equipo que he podido ver esta temporada, tanto en León como contra el Oviedo». «Podía estar mejor, pero a la Cultural le ha faltado suerte con algunos arbitrajes», añade.

Recuerda ambas etapas con cariño, ya que «en la Cultural me hice a todos los niveles y en Oviedo me consagré». «Tengo momentos extraordinarios con ambos escudos», señala Marianín que, por este motivo será «neutral» el sábado.

«Que gane el mejor, me alegraré por cualquiera de los dos. Si fuese final de temporada y alguno de ellos se estuviera jugando algo, me posicionaría, pero a estas alturas no puedo ponerme de uno o de otro lado», concluye.